Fariba Tehrani contro alcuni fan dei Prelemi: “Abbiate rispetto, costretta a cambiare numero” Fariba Tehrani si è sfogata su Instagram. Da quando si rincorrono le voci sulla presunta crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, c’è chi l’assilla con continue telefonate per avere notizie o parlarle male di Pierpaolo.

A cura di Daniela Seclì

Fariba Tehrani non ne può più. Da quando si rincorrono le voci di una presunta crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è presa d'assalto dai fan dei Prelemi, che sperano di avere notizie a riguardo. Così, la sessantunenne è intervenuta su Instagram chiedendo rispetto e annunciando di vedersi costretta a cambiare numero.

Lo sfogo di Fariba Tehrani contro l'invadenza dei fan dei Prelemi

Fariba Tehrani, in un lungo sfogo pubblicato su Instagram, ha spiegato di ritenere assurda l'invasione della privacy che sta sperimentando in questi giorni e ha invitato i fan a smetterla di contattarla per parlarle male di Pierpaolo Pretelli:

Mi sembra poco rispettoso che persone che hanno trovato il mio numero tramite lavoro o acquisti della beneficenza, continuino a scrivermi o addirittura a chiamarmi insistentemente! È assurdo invadere la nostra privacy o per parlarmi male del mio Pier, oppure per fare domande indiscrete. Chi ti ama veramente non invade. Mi vedo costretta a chiudere questo numero e comprarmi un'altra scheda telefonica con un nuovo numero.

La madre di Giulia Salemi chiede rispetto

Fariba Tehrani ha continuato a rimarcare il comportamento inopportuno di alcuni fan della coppia: "Ancora più assurdo è che si credano anche nel giusto, oltre a disturbare insistendo a chiamare magari anche in momenti incasinati…pretendono che gli rispondo pure, ma secondo voi. Io vengo a rompervi l'anima e a chiedervi le vostre cose famigliari? Tanto di cappello che sono una persona educata e non vi ho mandato a quel paese". In conclusione, ha precisato che le sue parole non sono rivolte a tutti i fan dei Prelemi: "Per fortuna sono solo una trentina di persone, perché il resto del fandom sono persone davvero speciali e rispettose". Lo sfogo di Fariba Tehrani basterà a placare il fandom di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli?