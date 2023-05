Martina Colombari non è in crisi con Costacurta: “Ho bisogno di stare da sola, ma avete frainteso” Un post sui social di Martina Colombari desta non pochi sospetti tra i suoi fan, circa una presunta crisi con il marito Alessandro Costacurta. “Neanche io mi innamorerei di me, la solitudine è un punto di forza”, scrive. Poco dopo l’attrice è costretta a chiarire la situazione.

A cura di Giulia Turco

Martina Colombari è stata protagonista di un gossip su una presunta crisi con Alessandro Costacurta, presto smentita. A destare i sospetti è stato un post sui social da parte dell’attrice, che sembrava alludere ad una pausa di riflessione con il marito al quale è legata da quasi 30 anni. Per arginare le conseguenze del pettegolezzo, Colombari è presto intervenuta per mettere in chiaro le cose.

Il chiarimento di Martina Colombari

“Neanche io mi innamorerei di me, dico sul serio. Rendo complicato anche un puzzle da dieci pezzi, perché incastrarsi non è una cosa superficiale, per incastrarsi ci vuole logica”, ha scritto l’attrice in un post a corredo di un suo scatto in solitaria. “E poi io rifletto troppo sulle cose, penso troppo e guardo poco, perché mi piacciono le persone che non guardano chiunque, quelle che sanno stare da sole, perché la SOLITUDINE è un punto di forza”, ha fatto sapere. Parole, che hanno immediatamente allarmato i fan. Così è stata costretta a chiarire, poco dopo, rassicurando tutti sulla salute del suo matrimonio: “Forse qualcuno, anzi forse più di qualcuno, ha frainteso….Parlavo di solitudine, di quanto sia necessario per me stare da sola, in silenzio, lontano dal caos, dedicarmi a ciò che mi fa stare bene e di cui ho bisogno…”.

Il matrimonio di Martina Colombari e Alessandro Costacurta

Un matrimonio, quello dell’attrice e l’ex calciatore del Milan da anni commentatore sportivo per Sky, che dura dal giugno 2004. “Per sposarla sono ricorso alla Sacra Rota”, ha raccontato Costacurta in una recente intervista al Corriere sella Sera. “Martina insisteva e così ho dovuto portare un gruppo di amici al tribunale ecclesiastico per le testimonianze. Alcune fidanzate dei calciatori erano amiche della mia ex moglie per cui si era generata la dinamica tale per cui fosse scontato che diventassero ‘nemiche’ di Martina". Dieci anni prima infatti il calciatore aveva sposato Floriana Lainati, dalla quale si è separato due anni più tardi. L’annullamento ufficiale del matrimonio è arrivato solo nel 2003. “Sono stata vista come quella famosa che ha portato vi Costacurta alla moglie”, ha raccontato lei nel corso dell’intervista.