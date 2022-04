Ewan McGregor e Mary Elizabeth Winstead sposi: i dettagli del matrimonio in famiglia Ewan McGregor e Mary Elizabeth Winstead si sono sposati con una cerimonia intima e privata, fa sapere People: l’amore nato sul set di Fargo nel 2017 è stato coronato con una cerimonia in famiglia.

A cura di Gaia Martino

I due famosi attori Ewan McGregor e Mary Elizabeth Winstead si sono sposati. L'amore nato sul set di Fargo, la serie televisiva nella quale hanno recitato insieme nella terza stagione, è stato coronato dal matrimonio nel fine settimana, stando a quanto rivela People. Insieme dal 2017, nel 2021 sono diventati genitori di Laurie McGregor, primo figlio per lei, quinto per lui, già papà di Clara Mathilde, Esther Rose, Jamyian, adottata, e Anouk avuti dalla ex moglie Eve Mavrakis.

Le nozze di Ewan McGregor e Mary Elizabeth Winstead

Ewan McGregor e Mary Elizabeth Winstead si sono sposati lo scorso sabato con una cerimonia privata e intima, aperta solo a familiari e pochi amici, scrive People.

"Hanno tenuto una cerimonia all'aperto, il menù era "dalla fattoria alla tavola". Sono una coppia adorabile, sono discreti e amano la loro vita. Spesso fanno escursioni, vanno in spiaggia" ha rivelato una fonte alla rivista statunitense.

La storia d'amore nata sul set

Ewan McGregor e Mary Elizabeth Winstead in Fargo

Si sono conosciuti sul set della serie tv Fargo, nel 2016, e un anno dopo diventò pubblica la storia d'amore. Lei, nel maggio 2017, si separò dopo sette anni di matrimonio dall'ex marito Riley Stearns, e nello stesso anno anche Ewan McGregor chiese il divorziò dalla ex moglie, Eve Mavrakiv. Sempre discreti e lontani dal mondo del gossip, i due attori nel 2021 sono diventati genitori di Laurie, primo figlio per l'attrice, quinto per lui già papà di Clara Mathilde, Esther Rose, Anouk e Jamyian, quest'ultima adottata. Non hanno mai parlato pubblicamente della loro relazione, eccetto una volta, quando l'attore ha accettato il suo premio agli Emmy Awards come miglior attore protagonista in una serie, per il suo ruolo in Halston: