Gossip
video suggerito
video suggerito

Eric McCormack divorzia da Janet Holden, l’attore di Will&Grace dovrà darle 10mila dollari al mese, 4 auto e 3 case

Divorzio salato per Eric McCormack. La star di Will&Grace dovrà corrispondere all’ex moglie 10mila dollari al mese. Solo nel 2035 potrà richiedere la modifica di questa cifra. Ma non è tutto.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Daniela Seclì
1 CONDIVISIONI
Immagine

Eric McCormack e Janet Holden si sono detti addio. Nel 2023, la moglie dell'attore ha chiesto il divorzio per "differenze inconciliabili". La decisione dopo 26 anni di matrimonio. In queste ore sono trapelati i dettagli del divorzio. L'attore, molto amato per avere interpretato Will Truman nella serie di successo Will & Grace, dovrà corrispondere all'ex moglie una grossa cifra. E non è tutto.

Eric McCormack darà all'ex moglie 10mila dollari al mese. Secondo i documenti ottenuti dal magazine People, l'attore dovrà versare alla ex moglie 10mila dollari al mese. La cifra è stata ottenuta tenendo conto del reddito mensile medio di Janet Holden che ammonterebbe a 23mila dollari e del reddito medio mensile di Eric McCormack che invece ammonterebbe a oltre 92mila dollari. La cifra prevista per il mantenimento – 10mila dollari al mese, appunto – non sarà modificabile fino al 2035. Solo allora l'attore potrà chiedere di rivalutare la somma.

Immagine

Cosa spetta alla moglie di Eric McCormack con il divorzio. La coppia ha stabilito che tutti gli introiti che l'attore riceverà da progetti a cui ha lavorato dal 3 agosto 1997, data del matrimonio, al 12 febbraio 2024, data della separazione, dovrà dividerli con l'ex moglie. Ciò include anche le somme e i diritti d'autore derivanti da Will & Grace e altri progetti a cui ha preso parte come Atypical, La casa dei sogni, American Dad!, Law & Order: Unità Vittime Speciali, Dead like me e tanti altri. Sarà diviso equamente anche il conto in banca, gli investimenti e i piani pensionistici dell'attore. A Janet Holden spetteranno anche tre case, quattro auto e una roulotte. Una casa sulla spiaggia, invece, resterà a Eric McCormack. Inoltre, l'attore manterrà il pieno possesso dei diritti derivanti dai progetti a cui ha lavorato prima del matrimonio.

Gossip
1 CONDIVISIONI
Immagine
caso signorini
Alfonso Signorini sentito in Procura dopo la denuncia di Medugno: “Nessuna violenza”
Perché Alfonso Signorini ha lasciato la TV dopo il caso Medugno e come sta dopo le accuse di Corona
Il conduttore resta al timone di Chi: "Rimane il direttore editoriale"
Il silenzio di Pierpaolo Pretelli sulla vicenda: "Non vuole dire se denuncerà Corona"
Gli avvocati di Signorini attaccano i giganti del web: "Bloccate Corona e Falsissimo o vi chiediamo milioni di risarcimento"
Gli avvocati di Medugno: “Nelle chat con Signorini sesso in cambio del GF. Si proponeva ad altri per avere successo? Gossip”
Stefania Orlando: "Chi ha sbagliato pagherà, ma la gogna che Alfonso sta subendo è ingiusta"
Antonio Medugno: "Sono stato ingenuo ad andare a casa sua"
Luciano Punzo dice che anche Corona decideva il cast del Gf
La difesa contro Medugno: "Abituato a proporsi in ogni forma pur di andare in Tv"
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Gossip
api url views