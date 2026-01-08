Eric McCormack divorzia da Janet Holden, l’attore di Will&Grace dovrà darle 10mila dollari al mese, 4 auto e 3 case

Eric McCormack e Janet Holden si sono detti addio. Nel 2023, la moglie dell'attore ha chiesto il divorzio per "differenze inconciliabili". La decisione dopo 26 anni di matrimonio. In queste ore sono trapelati i dettagli del divorzio. L'attore, molto amato per avere interpretato Will Truman nella serie di successo Will & Grace, dovrà corrispondere all'ex moglie una grossa cifra. E non è tutto.

Eric McCormack darà all'ex moglie 10mila dollari al mese. Secondo i documenti ottenuti dal magazine People, l'attore dovrà versare alla ex moglie 10mila dollari al mese. La cifra è stata ottenuta tenendo conto del reddito mensile medio di Janet Holden che ammonterebbe a 23mila dollari e del reddito medio mensile di Eric McCormack che invece ammonterebbe a oltre 92mila dollari. La cifra prevista per il mantenimento – 10mila dollari al mese, appunto – non sarà modificabile fino al 2035. Solo allora l'attore potrà chiedere di rivalutare la somma.

Cosa spetta alla moglie di Eric McCormack con il divorzio. La coppia ha stabilito che tutti gli introiti che l'attore riceverà da progetti a cui ha lavorato dal 3 agosto 1997, data del matrimonio, al 12 febbraio 2024, data della separazione, dovrà dividerli con l'ex moglie. Ciò include anche le somme e i diritti d'autore derivanti da Will & Grace e altri progetti a cui ha preso parte come Atypical, La casa dei sogni, American Dad!, Law & Order: Unità Vittime Speciali, Dead like me e tanti altri. Sarà diviso equamente anche il conto in banca, gli investimenti e i piani pensionistici dell'attore. A Janet Holden spetteranno anche tre case, quattro auto e una roulotte. Una casa sulla spiaggia, invece, resterà a Eric McCormack. Inoltre, l'attore manterrà il pieno possesso dei diritti derivanti dai progetti a cui ha lavorato prima del matrimonio.