“Emma Marrone e Matteo Martari innamorati”: l’attore replica al gossip e fa chiarezza

A cura di Daniela Seclì

Nei giorni scorsi è circolata l'indiscrezione secondo la quale Emma Marrone e Matteo Martari avrebbero una relazione. Il gossip, partito da un account Instagram, ha iniziato a serpeggiare con sempre maggiore insistenza. In un'intervista rilasciata a Fanpage.it, l‘attore ha fatto chiarezza sulle voci che lo riguardano.

Matteo Martari replica al gossip con Emma Marrone

Matteo Martari si è raccontato in una lunga intervista rilasciata a Fanpage.it. Quando la giornalista Ilaria Costabile gli ha chiesto di commentare il gossip che lo vede legato sentimentalmente a Emma Marrone, l'attore ha ammesso candidamente di non saperne nulla: "Ti prego, aggiornami, non ne so niente". L'indiscrezione si fonda su presunti movimenti social che mostrerebbero un rapporto affiatato tra i due. Martari, allora, ha commentato:

È affascinante che ci siano queste analisi dei profili social, ma a occhio e croce direi che stavolta non abbiano indovinato.

A giudicare dalle sue parole, dunque, la notizia sarebbe infondata. Nessun legame sentimentale tra Emma Marrone e Matteo Martari. La cantante aveva scelto l'attore per il video della canzone Apnea.

L'indiscrezione infondata sull'amore tra Emma Marrone e Matteo Martari

La storia su Instagram da cui è partita l'indiscrezione

Tutto ha avuto inizio da una storia pubblicata da Deianira Marzano. La donna ha diffuso la segnalazione di una utente che sosteneva che la cugina avesse incontrato Emma in pizzeria a Milano. La cantante, a suo dire, avrebbe risposto due volte al telefono chiamando l'interlocutore "Matteo". Così, la ragazza della segnalazione ha pensato bene di improvvisarsi investigatrice e di andare a controllare i profili social di Emma e Martari, notando un fitto scambio di like tra i due. Due indizi fanno una prova? A quanto pare no. Ma quel post è bastato perché il gossip circolasse, rimbalzando dai social a varie testate.