Elijah Wood, Frodo del Signore degli Anelli, si è sposato: il matrimonio segreto con Mette-Marie Kongsved

Elijah Wood, conosciuto dal grande pubblico soprattutto per il ruolo come Frodo nella saga Il Signore degli Anelli, si è sposato. La notizia è venuta fuori perché l'attore, ospite del podcast Inside of You, ha parlato della compagna Mette-Marie Kongsved definendola sua moglie. Il tabloid americano TMZ, poi, ha fatto alcune ricerche, scoprendo che la coppia ha una licenza di matrimonio depositata nella contea di Los Angeles.

La cerimonia privata a Capodanno

Elijah Wood e Mette-Marie Kongsved si sono giurati amore eterno con una cerimonia privata. Secondo quanto riportato da TMZ, infatti, i due si sarebbero sposati a Capodanno, in Svezia, alla presenza di solo ottanta invitati tra amici e familiari della coppia. Se la notizia è giunta solo di recente, la "colpa" è proprio dell'attore che, ospite del podcast Inside of You, si è riferito alla sua compagna definendola sua moglie.

La storia d'amore tra Elijah Wood e Mette-Marie Kongsved

Elijah Wood e la produttrice cinematografica Mette-Marie Kongsved sono sempre stati molto riservati sulla loro storia d'amore. I due si sarebbero conosciuti nel 2017, ufficializzando la loro relazione solo l'anno successivo. Dalla loro unione sono nati due bambini di cui non hanno mai rivelato i nomi: un maschio nel 2019 e una femmina nel 2022. Intervistato dal WSJ. Magazine, Elijah Wood aveva parlato della sua esperienza come padre e delle abitudini della sua famiglia:

Abbiamo un figlio di 3 anni e una figlia di 14 mesi, e lei ci sveglia molto presto. Mi piace alzarmi presto, mi piace iniziare la giornata. Dopo averli svegliati suoi figli, preparo loro una colazione a base di fiocchi d'avena con spezie varie, burro di arachidi e frutta: banane, mele, more. Mi piacciono molto anche i fiocchi d'avena o il muesli con lo yogurt e a volte li mangio con loro.