Elettra Lamborghini scopre di non essere incinta ed esulta: “Ho avuto solo un ritardo”

A cura di Stefania Rocco

Ha raggiunto quasi 4 milioni di visualizzazioni in poche ore il video condiviso da Elettra Lamborghini in cui comincia ai follower la gravidanza "scampata”. La cantante mostra il momento in cui, dopo essere stata in bagno, si accorge di avere il ciclo. Ripresa all’uscita, esulta cantando una canzone religiosa. Nella didascalia che accompagna il filmato scrive: “Quando dopo una settimana di ritardo, ti arriva il ciclo”. E poi aggiunge: “Tagga un’amica in pericolo”.

Elettra Lamborghini non desidera ancora diventare madre

Era stata la stessa Eletta a chiarire in un’intervista di non sentirsi ancora pronta a diventare madre. Risale al 2020 il matrimonio con il produttore discografico Afrojack ma al momento i due, entrambi molto concentrati sulle rispettive carriere, non avrebbero ancora intenzione di diventare genitori. “Quando diventerò mamma voglio essere la migliore del mondo: voglio fare le cose perbene, dare a mio figlio tutto il tempo e le attenzioni di cui avrà bisogno. E adesso sarebbe impossibile. Ma non c’è fretta, siamo ancora giovani”, aveva chiarito Elettra, spiegando che avrebbe pensato a una eventuale maternità solo più avanti.

La vita privata di Elettra Lamborghini sui social

Decine i commenti ricevuti da Elettra sotto il video in questione, diventato velocemente virale. Tantissime sono quelle che condividono lo stato d’animo della cantante e che hanno approfittato del video di Lamborghini per raccontare le proprie esperienze personali con leggerezza. Del resto, dal punto di vista social, Elettra continua a essere seguitissima. La sua fanbase, che conta svariati milioni di utenti in tutto il mondo continua a seguita fedelmente, sia che si tratti di prodotti discografici sia quando l’argomento diventa la vita privata dell’artista. Molta curiosità, soprattutto recentemente, ha destato il rapporto con la sorella Ginevra Lamborghini, concorrente del Grande Fratello Vip. Su quel versante, però, Elettra ha preferito dire molto poco.