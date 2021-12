Eleonora Giorgi futura nonna: “Clizia mi coinvolge sempre, Paolo è più distaccato” L’emozione è ancora tanta all’idea di vedere il figlio Paolo diventare padre per la prima volta: “Mi emoziona vedere Paolo così giovane già padre. Mi lascia senza fiato”, ha raccontato ad Oggi. Sul rapporto con Clizia: “Mi invita sempre, mi ingloba nella loro vita”.

A cura di Giulia Turco

Eleonora Giorgi sta per diventare nonna per la prima volta. In attesa di stringere tra le braccia il nipotino, figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, l’attrice ha lasciato la campagna per trasferirsi in piena città, a Roma, dove la coppia ha comprato casa. A 68 anni, Eleonora Giorgi, si racconta in una lunga intervista all settimanale Oggi, ammettendo il suo desiderio di tornare anche al mondo del cinema, da quale ha preso le distanze non per sua scelta. Ripercorrendo le tappe della sua vita privata dal matrimonio con Rizzoli e la nascita del figlio Andrea, fino al legame con Massimo Ciavarro durato 11 anni. E la nuova e imminente vita vicino al figlio Paolo.

Il rapporto di Eleonora Giorgi con Clizia Incorvaia

Nell’intervista ad Oggi l’attrice confida qual è il suo rapporto con il figlio Paolo e la compagna Clizia. Un legame, quello della coppia sul quale ha tentennato inizialmente, salvo poi doversi ricredere. L’emozione è ancora tanta all’idea di vedere il figlio Paolo diventare padre per la prima volta: “Mi emoziona vedere Paolo così giovane già padre. Mi lascia senza fiato”, ha raccontato ad Oggi. “Ha vissuto l’amore come l’ho vissuto io. Rovinosamente e in maniera totalizzante, esattamente come me”. In quanto al rapporto con Clizia, pare che la showgirl sia molto affettuosa e che cerchi il più possibile di coinvolgerla nella loro vita familiare: "Clizia è molto affettuosa e mi ingloba nella loro vita. È matura e intelligente. Mi invita sempre, Paolo sarebbe più distaccato ma lei mi coinvolge".

Clizia Incorvaia positiva al Covid

Le feste sono state un periodo segnato da forte stress per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, che hanno affrontato la positività della showgirl al coronavirus, durante la gravidanza. Pochi giorni prima di risultate positiva, Clizia aveva annunciato via social che sua figlia Nina, nata dal matrimonio con Francesco Sarcina aveva contrario il virus. Lei era in attesa di sottoporsi alla seconda dose, pochi giorni prima di Natale. Negli ultimi giorni Incorvaia ha fatto sapere ai suoi follower che le sue condizioni di salute sono migliorate, nonostante senza il vaccino il virus l’abbia fatta stare piuttosto male. Ora, è in attesa di risultare negativa al tampone.