Eleonora Boi è incinta, aspetta il secondo figlio dal marito Danilo Gallinari Eleonora Boi e Danilo Galligari presto diventeranno genitori per la seconda volta: dopo la nascita di Anastasia nel 2020 e il matrimonio lo scorso luglio, è in arrivo un nuovo bebè. L’annuncio della giornalista sportiva con il pancione in bella vista.

A cura di Gaia Martino

Eleonora Boi con un post su Instagram ha annunciato che presto lei ed il marito Danilo Gallinari, sposato lo scorso luglio, diventeranno genitori per la seconda volta. La giornalista sportiva e il cestista italiano hanno annunciato la gravidanza con diversi scatti: si abbracciano e si baciano, ma non sono soli. A distanziarli il pancione della neo mamma bis: "Felici per 4, non vediamo l'ora di conoscerti", le parole sui social network.

L'annuncio di Eleonora Boi e Danilo Gallinari

Con una serie di scatti condivisi su Instagram hanno annunciato che presto la famiglia si allargherà: Eleonora Boi è incinta e mostra fiera il suo pancione sui social network. "Non vediamo l'ora di conoscerti" ha scritto la coppia che due anni fa ha dato il benvenuto ad Anastasia, la prima figlia. Non hanno rivelato il sesso del bebè che la giornalista porta in grembo. Sono tantissimi i messaggi ricevuti da amici e colleghi, da Giorgia Palmas a Filippo Magnini, ricchi di cuori e parole d'amore.

Il matrimonio dopo la nascita di Anastasia

Con il matrimonio Eleonora Boi e Danilo Gallinari hanno coronato un percorso d'amore iniziato nel dicembre 2020 con la nascita di Anastasia, la loro prima figlia, arrivata dopo un periodo turbolento per la coppia. La piccola è nata l'8 dicembre del 2020: "Era un sogno, ora è realtà", le parole dell'allora neo papà su Instagram. La giornalista sportiva e il cestista si sono poi sposati in Sardegna, vicino Cagliari, terra d'origine della giornalista sportiva, nella romantica cornice del Golfo Degli Angeli, lo scorso luglio 2022: durante la festa, celebrata a Villa d'Orri, si sono ritrovati anche a tagliare una torta altissima definita dal fratello dello sposo come un dolce "NBA Size". La famiglia prossimamente si allargherà: è in arrivo un fratellino o una sorellina per Anastasia.