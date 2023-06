Edoardo Donnamaria stona con la canzone e con il palco di RTL: la sua risposta alle critiche Edoardo Donnamaria sale sul palco di RTL 102.5 al Pizza Village di Napoli e stona con canzone e contesto. Le critiche non mancano, lui risponde sui social: “A prescindere dalle polemiche, voglio ringraziare dal profondo del cuore tutti i donnalisi, in particolare per il supporto della prima sera”.

A cura di Redazione Spettacolo

Edoardo Donnamaria adesso è anche cantante. Dopo l'esperienza poco fortunata al Grande Fratello Vip, in una delle edizioni più bersagliate di sempre, ha rilasciato un singolo dal titolo Il Cielo Stanotte. Il brano, dedicato alla (ex) fidanzata Antonella Fiordelisi, è sbarcato sulle piattaforme di streaming ed è approdato sul palco di RTL 102.5 per la sua esibizione live.

L'esibizione e l'unico supporto dei Donnalisi

Edoardo Donnamaria si è esibito live nella canzone Il Cielo Stanotte per due serate agli eventi di RTL 102.5 al Pizza Village di Napoli. Gli unici dalla sua parte sono stati i Donnalisi, la fandom che dal Gf Vip ha iniziato a sostenere la ship con Antonella Fiordelisi e adesso tramuta in oro indistintamente tutto quello che fanno. Ma la percezione esterna non è stata la stessa e non ha tardato a farsi sentire.

La natura delle critiche: le stonature di Donnamaria

Un mare di critiche ha sommerso Edoardo Donnamaria dopo l'esibizione, tutte protese a sottolineare quanto stonasse sia nel canto che con quel palco. C'è chi ha invocato ironicamente il Festival di Sanremo e l'Eurovision ad honorem, chi ha calcato la mano creando dei meme con alcuni pezzi della canzone, chi si è lanciato in offese vere e proprie. Anche perché la nuova veste di cantante, del tutto inedita dopo i suoi trascorsi in tv prima a Forum e poi al Gf Vip, è apparsa del tutto improvvisata e a dir poco azzardata. Inoltre, il palco di RTL 102.5 non è propriamente quello di una sagra di paese, ulteriore motivo che ha indotto a storcere il naso.

Il commento di Edoardo Donnamaria dopo le critiche

Donnamaria è intervenuto su twitter tentando di glissare sulle critiche e di puntare sulle fandom, unica gratificazione al momento: "A prescindere dalle polemiche, voglio ringraziare dal profondo del cuore tutti i donnalisi, in particolare per il supporto della prima sera, vedervi li con me uniti con tutti quei cartelloni è stata un’emozione che non dimenticherò mai..comunque vada".