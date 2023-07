È morto Caleb, marito di Tammy di “Sorelle al limite”: aveva 40 anni Caleb Willingham, conosciuto per essere il marito di Tammy Slaton, una delle due protagoniste dello show “Sorelle al limite”, è morto. Aveva solo 40 anni.

Caleb Willingham, conosciuto per essere il marito di Tammy Slaton, una delle due protagoniste dello show "Sorelle al limite", è morto. Aveva solo 40 anni. A confermare la notizia a Tmz è stata Shirley Willingham, matrigna dell'uomo. Sconosciute le cause del decesso, ma è noto che Caleb, così come Tammy, affrontava la sua lotta all'obesità, ricoverato in una struttura di riabilitazione in Ohio. Proprio in quella struttura, la coppia si è conosciuta e si è innamorata.

Tammy e Caleb si erano sposati nel 2020, lei aveva chiesto il divorzio

Tammy Slaton si confessò nello show emozionandosi subito dopo il matrimonio: "È stato perfetto. Mi è sembrato di vedere tante farfalle nella stanza, vederlo emozionato e in lacrime mi ha fatto un effetto magico". In una intervista a People, la Slaton ricordò così il giorno del matrimonio, avvenuto ormai tre anni fa: "C'era così tanto amore in quella stanza, è stata una giornata indimenticabile, sento di aver sposato il mio migliore amico". The Sun, però, ha riferito che la coppia aveva deciso di fermarsi perché Caleb non avrebbe più voluto seguire la dieta. Questo avrebbe rotto il patto tra loro e Tammy era pronta a chiedere il divorzio.

Sorelle al limite, lo show con Tammy e Amy Slaton

Sorelle al limite è uno show in esclusiva su Discovery+ e sui canali del gruppo. Il format segue le vicende delle sorelle Slaton, Amy e Tammy, e dei loro problemi con il cibo. Amy è la sorella minore. Ha 31 anni, vorrebbe avere dei figli ma non può a causa del suo peso. Tammy ha 32 anni ed è costretta a restare al letto o muoversi con una sedia a rotelle. Entrambe vogliono provare a perdere peso e riappropriarsi definitivamente delle loro vite. Lo show, in onda dal 2020, è tuttora in corso e si compone al momento di quattro stagioni per un totale di circa 38 episodi.