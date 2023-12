È morta la star del porno Sophie Anderson: due settimane fa, morì il suo compagno Damian Oliver La notizia della sua morte arriva solo due settimane dopo il decesso del suo fidanzato, l’ex calciatore del Crystal Palace Oliver Spedding, morto a 34 anni e noto nel mondo dell’hard con il nome d’arte Damian Oliver.

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lutto e tragedia nel mondo dell'intrattenimento per adulti: è morta, a soli 36 anni, la star del cinema porno Sophie Anderson. La notizia arriva dopo solo due settimane da un lutto che aveva colpito proprio la performer: la morte del suo compagno, l'ex calciatore del Crystal Palace Oliver Spedding, morto a 34 anni. Anche lui si era riciclato nel mondo del porno con il nome d'arte di Damien Oliver. Sophie Anderson era diventata famosa insieme alla collega Rebecca More, che oggi la piange sui social, per il duo "The Cock Destroyers", protagonista di pellicole premiate nel settore nella stagione 2017/2018. Era una pornostar molto attiva nella vita mondana, campeggiava spesso sulle pagine dei tabloid e aveva una grande amicizia con la cantante Lily Allen e con la drag queen Divina de Campo.

Chi era Sophie Anderson: la storia della pornostar amata dai vip

Sophie Anderson era nata a Bristol nel novembre del 1987. La carriera hard inizia nel 2017, poco dopo l'incontro con Rebecca More e l'inizio del duo "The Cock Destroyers". Il video ha iniziato a comparire in film pornografici nel 2017. L'anno successivo, lei e More hanno guadagnato fama su internet quando un video che le ritraeva come "The Cock Destroyers" è diventato virale. Proprio dopo questo momento di grande popolarità, la pornoattrice fu chiamata come giudice per un reality che aveva l'obiettivo di scoprire una nuova icona del mondo LGBT+ dal titolo "Slag Wars: The Next Destroyer". Dal 2021, le strade professionali di Sophie Anderson e Rebecca More si erano separate e nello stesso anno, la Anderson aveva cominciato a fare film in coppia col suo compagno.

Le reazioni dei vip

"Dopo aver appreso la terribile notizia della scomparsa di Sophie, sono devastata", ha scritto Rebecca More su Instagram: "Abbiamo condiviso momenti incredibili insieme e la ricorderò per l'anima allegra, divertente, dal cuore gentile che era stravagante all'esterno, ma anche così dolce nel privato. Eravamo molto vicine, e abbiamo vissuto insieme un periodo folle che era totalmente unico per noi. È così tragico, ma so che ora sei in pace. Ti amerò sempre e avrai sempre un posto speciale nel mio cuore". La cantante Lily Allen ha pubblicato una storia su Instagram rendendo omaggio alla diva del porno. La drag queen di RuPaul's Drag Race UK, Divina de Campo, che si è ispirata alle "The Cock Destroyers" quando ha formato le "The Frock Destroyers" nello show reality della BBC Three con Baga Chipz e Blu Hydrangea, ha condiviso un post commovente: "Le Cock Destroyers sono state un reset culturale per ragazzi, ragazze e amici non binari. Positive riguardo al sesso. Al di là dei meme, era chiaramente un'anima dolce che aveva bisogno e meritava amore. Riposa in pace, Sophie Anderson".