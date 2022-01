È morta Gloria Piedimonte, la “guapa” dello show Discoring Si è spenta all’età di 66 anni Gloria Piedimonte, attrice, cantante e showgirl che divenne famosa nella trasmissione “Discoring” di Gianni Boncompagni. Ad annunciarne la scomparsa è stato il figlio sui social.

A cura di Ilaria Costabile

È morta nella notte tra il 6 e il 7 gennaio Gloria Piedimonte, l'attrice e showgirl aveva 66 e si è spenta nell'ospedale di Mantova a seguito di alcune complicanze dovute al Covid-19. La scomparsa dell'iconica cantante e volto di Discoring, la storica trasmissione di Gianni Boncopagni, è stata annunciata dal figlio con un commosso post su Facebook.

L'annuncio della scomparsa

Queste le parole con cui Giovanni, il figlio della 66enne Gloria Piedimonte, ha comunicato sui suoi social che la madre non è riuscita a superare la notte. Era malata da diverso tempo, ma era stata portata in ospedale a seguito di alcune complicanze legate al contagio da Covid-19:

Allo scoccare quasi della mezzanotte ho ricevuto la telefonata che ci ha annunciato che Gloria Piedimonte, mia madre, moglie di un uomo straordinario, artista, amica di molti ed icona dello spettacolo ci ha lasciato. Io so chi era mia madre, so i demoni che l’affliggevano. Devo scrivere ora poiché mi conosco, la vita mi ha indurito e ho paura che questo dolore, se non lo tiro fuori ora, non uscirà mai più.

La sua carriera nel mondo dello spettacolo

La sua carriera nel mondo della televisione era sbocciata proprio grazie a Gianni Boncompagni che l'aveva scelta come protagonista della sigla della trasmissione "Discoring", dove ballava a ritmo di musica e in quel frangente fu soprannominata Guapa. In quegli anni, però, riuscì ad incidere anche qualche singolo e fu protagonista anche di alcuni spettacoli teatrali, per poi lavorare anche al cinema. Nel 1979 uscì il film "Baila Guapa" di cui fu protagonista, in seguito al quale lavorò in alcuni fotoromanzi e all'inizio degli Anni Ottanta pubblicò un nuovo singolo dal titolo "Ma che bella serata", che riuscì a superare anche i confini italiani. Da tempo Gloria Piedimonte non compariva in televisione, l'ultima apparizione risala a diversi anni fa, quando fu invitata da Carlo Conti a "I Migliori Anni".