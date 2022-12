È finita tra Toni Colette e il marito, fotografato mentre bacia un’altra donna: “Uniti nella scelta” Con un comunicato congiunto l’attrice australiano e il marito Dave Galafassi annunciato la fine della loro relazione dopo 20 anni di matrimonio: “Continueremo a comportarci come una famiglia, anche se in una forma differente”.

A cura di Andrea Parrella

È finita la relazione tra Toni Colette e il marito Dave Galafassi. L'attrice australiana, candidata agli Oscar in passato e vincitrice di un Emmy e un Golden Globe, ha annunciato sui social la scelta consensuale di mettere fine alla relazione iniziare nel 2003, da cui sono nati due figli. Colette e il marito precisano di aver preso questa decisione di comune accordo, in un clima di assoluta serenità: "È con gratitudine che lo annunciamo il nostro divorzio".

Il comunicato congiunto

Il comunicato congiunto pubblicato dall'attrice prosegue così: "Siamo uniti nella nostra decisione e intendiamo continuare a prenderci cura reciprocamente, oltre che rispetto. I nostri figli sono di enorme importanza per noi e quindi continueremo a comportarci come una famiglia, anche se in una forma differente". Il comunicato è accompagnato da una foto di fiori che compongono la frase Peace & Love e si conclude così: "Siamo grati per lo spazio e l'amore che ci date mentre viviamo questa fase di transizione ed evoluzione in maniera pacifica".

Le foto di Dave Galafassi con un'altra donna

L'uscita di Toni Colette arriva dopo un periodo di lungo silenzio sui social da parte dell'attrice, che sei giorni fa era tornata con la pubblicazione di una foto su Instagram in cui annunciava sostanzialmente il suo ritorno. Dopo erano arrivate diverse immagini pubblicate in pochi giorni, alcune delle quali contenenti messaggi sull'amore e i rapporti di coppia che assumono tutt'altro significato alla luce di quanto comunicato in queste ore.

La coppia ha avuto due figli

Una decisione, quella di separarsi, che l'attrice annuncia mentre negli stessi giorni i tabloid britannici diffondono le foto di Dave Galafassi che bacia un'altra donna su una spiaggia di Sydney, si tratta della chiropratica Shannon Egan. Segnale, questo, che lascia intendere come la storia con Colette, evidentemente, avesse già delle crepe. La coppia, nata nel 2003, ha messo al mondo due figli, la prima nata nel 2008 che oggi ha 14 anni, il secondo nato tre anni dopo, nel 2011, che oggi ha appunto 11 anni.