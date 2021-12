Dramma per Alicia Witt, entrambi i genitori dell’attrice trovati morti misteriosamente L’attrice di The Walking Dead piange la scomparsa dei due genitori, trovati senza vita in casa. Al momento non si conosce la causa del decesso e sarà necessaria l’autopsia.

A cura di Andrea Parrella

L'attrice Alicia Witt sta vivendo ore drammatiche. L'attrice nota soprattutto per il suo ruolo in The Walking Dead, ha perso entra entrambi i suoi genitori che sono stati trovati morti nella loro abitazione e, stando a quanto riportano le fonti di stampa americana, le forze dell'ordine al momento non sono state in grado di fornire indicazioni chiare sulle ragioni del loro decesso.

L'attrice, come riporta Tmz, aveva chiesto ai suoi parenti di passare a controllare i suoi genitori Robert e Diane, rispettivamente di 87 e 85 anni, dopo che per diversi giorni non aveva avuto più loro notizie. Lo scorso lunedì i loro corpi sono stati trovati dalla polizie di Worcester senza vita. Secondo la polizia al momento la morte dei genitori dell'attrice non è da considerarsi sospetta. Sono in corso i rilievi per capire se ci siano state fughe di gas o monossido di carbonio, anche se fino a questo momento non sono emersi elementi di questo tipo.

Sarà necessaria l'autopsia

Per quanto al momento non siano state ancora riscontrate anormalità, fonti locali riportano come recentemente i Witt avessero riscontrati problemi con il loro camino e stessero utilizzando una stufetta per riscaldare la casa. Tuttavia, in assenza di valori anormali di monossido di carbonio non è possibile ricondurre a questo tipo di problema l'origine del decesso. Si dovrà attendere l'autopsia sui due corpi per capire effettivamente cosa sia accaduto.

La reazione dell'attrice

Alicia Witt, che negli anni si è fatta amare dal pubblico anche per i suoi ruoli in Orange is the new black, Twin Peaks e Due, è ovviamente distrutta. Attraverso una breve dichiarazione ha descritto la vicenda come assolutamente imprevedibile e ha fatto sapere di avere bisogno di tempo per superare questo evento terribile e questa "perdita surreale".