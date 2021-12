Sayaka Kanda trovata morta a 35 anni, ipotesi suicidio per la voce giapponese di Anna in Frozen L’attrice e cantante Sayaka Kanda è morta a 35 anni. Sabato 18 dicembre, è stata trovata priva di sensi sul selciato di un hotel. Sarebbe precipitata da una finestra.

A cura di Daniela Seclì

Sayaka Kanda è morta a 35 anni. La cantante, attrice e doppiatrice giapponese, aveva prestato la voce al personaggio della principessa Anna, nella versione giapponese del film d'animazione Disney, Frozen – Il regno di ghiaccio. La sua morte è giunta del tutto inaspettata. È stata trovata priva di sensi sul selciato di un hotel, dopo essere precipitata da una finestra. La polizia indaga sull'ipotesi suicidio.

Sayaka Kanda cause della morte: ipotesi suicidio

Sayaka Kanda era attesa il pomeriggio di sabato 18 dicembre al Sapporo Cultural Arts Theater, dove si teneva il musical My Fair Lady, in cui l'attrice interpretava Eliza Dolittle. Tuttavia, la trentacinquenne non si è presentata, suscitando la preoccupazione dei colleghi e della famiglia. Poco dopo, la terribile scoperta. Sayaka Kanda è stata trovata priva di sensi sul selciato dell'hotel in cui alloggiava. Sarebbe precipitata da una finestra della struttura. È stata trasportata d'urgenza in ospedale, ma è deceduta poco dopo. La polizia sta indagando sulle cause della morte. L'ipotesi più plausibile sembra quella del suicidio, ma tutte le piste restano ancora aperte.

Chi è Sayaka Kanda

Nata l'1 ottobre 1986, Sayaka Kanda era figlia d'arte. Suo padre, infatti, è l'attore Masaki Kanda, mentre sua madre è la cantante Seiko Matsuda, una delle artiste più popolari in Giappone negli anni '80. Sayaka Kanda aveva iniziato a recitare nel 1999. Ha partecipato a diversi spettacoli teatrali e film. Nel 2013, ha prestato la voce alla Principessa Anna, nella versione giapponese di Frozen – Il regno di ghiaccio. Nel 2019, è tornata a doppiare il personaggio per il videogame. Sul sito ufficiale di Sayaka Kanda, si legge: "Siamo dispiaciuti della notizia che ci siamo visti costretti a dare ai fan e a tutti coloro che hanno sempre sostenuto Sayaka. È una situazione incredibile e inaccettabile". Non resta che attendere che le indagini facciano il loro corso per comprendere le circostanze della morte.