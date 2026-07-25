Diana Del Bufalo si sposa con il fidanzato Patrizio: la proposta di matrimonio e l’anello su Instagram

Diana Del Bufalo si sposa con il fidanzato Patrizio, al quale è legata già da diversi anni. La proposta di matrimonio e l’anello sono stati condivisi in alcune storie Instagram, con una precisazione: “Mi ha chiesto di sposarlo già un anno e mezzo fa, non l’ho detto perché era una cosa nostra”. Non a caso nel 2025 l’attrice già indossava un anello sui red carpet del cinema.

Diana Del Bufalo si sposa con il fidanzato Patrizio, al quale è legata già da diversi anni. La proposta di matrimonio e l'anello sono stati condivisi in alcune storie Instagram, con una precisazione: "Mi ha chiesto di sposarlo già un anno e mezzo fa, non l'ho detto perché era una cosa nostra".

La storia IG di Diana Del Bufalo per ufficializzare le nozze

Prima di questa infatti c'era stata una storia ancora più esplicita, in cui apparivano lei e il fidanzato in barca. La mano portata alla bocca in segno di stupore mostrava volontariamente un anello di fidanzamento importante, mentre alle spalle c'era lui, Patrizio, con un asciugamano legato in vita e un sorriso stampato in viso. Un modo goliardico per far notare il sigillo di questa promessa rivolta alle nozze e l'entusiasmo di poterlo dire pubblicamente.

L'anello di fidanzamento di Diana Del Bufalo

Diana Del Bufalo ha 36 anni, mentre di Patrizio, lontano dal mondo dello spettacolo e di professione direttore finanziario, non è pervenuta l'età. Si sa che è più grande ma non di quanto. Poco importa infatti, ciò che conta è quanto sono uniti e inseparabili. L'attrice lo definisce "uomo della mia vita" già da qualche tempo e le sporadiche apparizioni pubbliche ne sono una riprova. Non ultima, quella alla Festa del Cinema di Roma, dove i due si sono prestati a posare davanti ai flash dei fotografi. Abbracci, sorrisi e baci appassionati, senza contare un anello che già campeggiava sulla sua mano sinistra. Non si è avuto alcun dubbio che Del Bufalo, dopo le relazioni con Paolo Ruffini ed Edoardo Tavassi, stesse finalmente passando un periodo roseo anche nella vita privata. La carriera che inizia a decollare sul serio nel cinema e passi svelti in quel nido che i due hanno costruito insieme con tanta cura in questi ultimi anni, da quando si sono conosciuti nel 2022.

Diana Del Bufalo indossava già un anello a ottobre 2025

In un'intervista a Confidenze ha raccontato anche come si sono conosciuti e quanto lui sia stato lungimirante sul matrimonio: "Una mia amica lavorava nello studio legale della società dove lui è manager finanziario e mi ha invitata a vedere il suo ufficio. In quello vicino c’era Patrizio, ci siamo incrociati e per entrambi è scattato il colpo di fulmine quando ci siamo stretti la mano! Lui aveva appena chiuso una storia. Mesi dopo mi ha rivelato che anni fa aveva visto un mio video e aveva detto a un amico: “Quanto mi fa ridere questa ragazza, io me la sposo”".