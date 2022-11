Daniele Pompili attacca Floriana Secondi: “Io gay? Ha dimenticato che siamo stati quattro anni” Dopo l’intervista a “Belve”, Daniele Pompili attacca Floriana Secondi: “Siamo stati quattro anni assieme e l’ha dimenticato. Io gay? Ha affrontato il tema dell’omosessualità in maniera superficiale”.

Daniele Pompili, ex Ciao Darwin ed ex La macchina del tempo, ha raccontato a Ora Magazine di essere deluso dall'atteggiamento di Floriana Secondi. Secondo quanto detto dall'attore, che di recente è stato anche ospite a Venezia nella sezione Corti, la relazione con la ex gieffina sarebbe durata quattro anni mentre Floriana avrebbe sempre parlato di una storia che è durata solo una notte: "Resto sorpreso da queste cose che non sono assolutamente vere". E sulla sua presunta omosessualità: "Floriana ha affrontato il tema senza delicatezza e senza rispetto".

Le parole di Daniele Pompili

Floriana Secondi è stata di recente ospite di una intervista a Belve, la trasmissione condotta da Francesca Fagnani:

Nessuno mi aveva informato, vedo Floriana che parla di me e resto sorpreso da queste cose che sta dicendo che non sono assolutamente vere. Dice: "Non ho avuto nessuna relazione con questo ragazzo. Ho avuto una liason di una sera. Lui si è addebitato una gravidanza che non era la sua, lui è gay". La nostra è stata una vera e propria relazione.

"Io gay? Mi ha messo un'etichetta"

Le parole di Floriana hanno particolarmente turbato il ragazzo che al magazine rivela: "Mi ha dato fastidio". Ecco le sue parole:

Perché rinnegare questa storia puntando l'accento sulla sessualità di una persona dicendo: "lui è gay", tanto da darmi un'etichetta? Questo significa che una persona non è libera di vivere la sua sessualità come desidera. Una persona può essere eterosessuale e scegliere di avere anche un'esperienza con lo stesso sesso, non per questo è gay, casomai è bisessuale. Floriana ha affrontato il delicato tema non solo dell'omosessualità ma anche dell'aborto in maniera superficiale e senza delicatezza.

Secondo Daniele Pompili, durante la relazione con Floriana, lei è rimasta incinta: "Fu le i stessa a darmi comunicazione della gravidanza in maniera privata".