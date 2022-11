Floriana Secondi: “Sia mamma che nonna erano prostitute, violenze e sigarette spente addosso” Floriana Secondi è l’ospite di Belve delle terza puntata di giovedì 3 novembre 2022. L’anticipazione esclusiva riporta al racconto straziante della vincitrice del Grande Fratello 3: “Sia mia mamma che mia nonna erano prostitute, ho subito violenze, tante le botte e anche sigarette spente sul corpo, ho ancora dei segni evidenti addosso”.

Floriana Secondi è l'ospite di Belve delle terza puntata di giovedì 3 novembre 2022. L'anticipazione esclusiva riporta al racconto straziante della vincitrice del Grande Fratello 3, edizione che ha segnato il suo ingresso nel mondo della televisione, che oggi porta ancora i segni addosso delle continue violenze domestiche subite da piccola.

Una volta facevo pure questi sogni agitati, ma mia nonna mi zittiva, con l'educazione severa di una volta mi intimava di smetterla, diceva che mi inventavo le cose. Pensavo di essere io la matta e invece chiesi a questa assistente sociale di andare a indagare al tribunale dei minori e lei lesse che erano realtà quelle che dicevo. Sia mia mamma che mia nonna erano prostitute, ho subito violenze, tante le botte e anche sigarette spente sul corpo, ho ancora dei segni evidenti addosso.

Floriana Secondi aveva già ripercorso la sua storia da Barbara D'Urso. Aveva parlato della tossicodipendenza della madre, dell'orfanotrofio nel quale è cresciuta e di tutte le conseguenze di questa infanzia negata. Con sua madre non si vedevano da anni, finché i giornalisti della trasmissione sono riusciti a raggiungerla per strada, strappandole delle dichiarazioni poco felici: "Floriana non mi vuole vedere veramente. Non ci vuole niente a citofonare, tutti sanno che abito qui. E poi una cosa: mica sei Monica Bellucci che te l'atteggi. Finiscila poi di dire che ti ho rotto il naso, la natura ti ha fatto il naso così a patata. Floriana non va in tv per me, ma per lei, per l'audience. Ma andasse a zappare la terra visto che nella sua vita non ha mai lavorato".

E ancora, se possibile, peggiorando la sua posizione nei confronti della figlia: "Non ho affetto per lei perché mi ha freddato. Troppa falsità. Se uno parla male di lei io gli stacco la testa, lei no. Io mi sto curando perché sono malata, ma non dico niente a nessuno. Neanche quando sto per morire glielo dico. Le dico solo una cosa: basta non mi rompere più. Sono io la vittima e ora sono io che ti cerco per dirti che mi hai rotto le palle. Lavati la bocca con l'acido muriatico. Bugiarda".