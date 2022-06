Cosa c’è tra Paolo Berlusconi e Maddalena Corvaglia: “Sono famiglia, l’uno la roccia dell’altra” L’imprenditore Paolo Berlusconi è stato fotografato in Versilia insieme a Maddalena Corvaglia, showgirl che da tempo fa parte della sua vita. Tra i due un rapporto più profondo di quello di coppia.

A cura di Stefania Rocco

Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi continuano a far parte l’uno della vita dell’altra. Lo dimostrano le foto pubblicate dal settimanale Chi che ha sorpreso l’imprenditore e la showgirl in vacanza in Versilia. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini zooma per la prima volta sul rapporto che lega i due, più profondo e articolato di quello di coppia. Perché “Maddalena e Paolo non sono una coppia, sono famiglia”.

Il rapporto tra Paolo Berlusconi e Maddalena Corvaglia

“Maddalena è da anni un componente acquisito della famiglia di Paolo Berlusconi”, si legge sulla rivista, “è la migliore amica di Matilda, moglie di Davide (figlio di Paolo) e ha una frequentazione costante con tutta la tribù dell’editore de Il Giornale. È amatissima da Luna e Alessia, figlie di Paolo”. Ma sarebbe sbagliato ridurre il loro legame a quello semplice e definito che regola i rapporti di coppia. “Si vogliono bene da tempo. Sono l’uno la roccia dell’altra”, scrive ancora il settimanale, “Si sono sostenuti nei momenti di difficoltà e sconforto che in questi ultimi anni hanno dovuto affrontare. Sempre l’uno accanto all’altra. Con discrezione”. Non un rapporto di coppia quindi, ma un’amicizia profonda che li lega da anni e che coinvolgerebbe anche Jamie, figlia che l’ex velina ha avuto da Stef Burns. “Entrambe sono legatissime a Berlusconi”, si legge su Chi.

Maddalena Corvaglia: “Quando sarò innamorata, sarò io a dirlo”

Già lo scorso anno, Maddalena era stata fotografata accanto a Berlusconi ma, in risposta alle numerose indiscrezioni circolate sul suo conto, aveva deciso di smentire la presunta storia d’amore in corso. “Ho letto che sarei fidanzata”, aveva scritto su Instagram, “Vi confesso che non vedo l’ora di innamorarmi di nuovo e sappiate che, quando succederà, voi sarete i primi con cui lo condividerò”.