Clotilde Esposito e il rapper Kid Yugi sono una coppia, sui social la foto che conferma la frequentazione

Clotilde Esposito ha ritrovato l'amore. Dopo le presunte voci di un flirt con l'ex tronista di Uomini e Donne Michele Longobardi, l'attrice di Mare Fuori è uscita allo scoperto con il rapper Yid Yugi, all'anagrafe Francesco Stasi. È stato lui a pubblicare una sua foto su Instagram ufficializzando la frequentazione, di cui si vociferava già da tempo.

Clotilde Esposito e Kid Yugi sono una coppia, la foto che conferma il flirt

Da diverso tempo sui social si rincorrono le voci di un flirt in corso tra Clotilde Esposito e Kid Yugi. L'attrice di Mare e Fuori sarebbe stata avvistata tra il pubblico di una delle date estive del rapper, nello specifico quella di Baia Domizia a Caserta. A questo si aggiungono anche like reciproci e la foto di una ragazza a volto sfocato pubblicata dal cantante. La conferma, però, è arrivata quando Yugi ha condiviso tra le sue stories uno scatto in primo piano di Clotilde Esposito, mentre insieme sono a cena con alcuni amici, con il brano Ketty di Gianni Vezzosi in sottofondo. I due sono quindi usciti allo scoperto e la foto non lascerebbe alcun dubbio.

Cosa aveva raccontato Clotilde Esposito a Fanpage sulla sua vita privata

Lo scorso maggio, il nome di Clotilde Esposito era stato affiancato a quello dell'ex tronista Michele Longobardi e sui social si vociferava che tra loro ci un flirt in corso, dopo che lui era stato cacciato da Uomini e Donne. A Fanpage.it, però, l'attrice aveva spiegato: "Ci conosciamo da quindici anni, ci vediamo spesso e ci vogliamo bene”. E sul modo di vivere l'amore, aveva precisato di essere molto diversa dal personaggio interpretato in Mare Fuori: "Sono una persona molto razionale, seleziono le persone nei miei rapporti, sia di amicizia che di amore e li vivo molto serenamente, in maniera sana. Sono molto diversa da Silvia".