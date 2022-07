Claudio Sona: “Vita normale, nei reality non mi vogliono”, l’oblio dopo la rottura con la De Filippi Il primo tronista gay Claudio Sona dopo la scelta a Uomini e Donne nel 2016 non ha mai più preso parte ad un reality, nonostante si sia più volte proposto. Sarà che nessuno ha dimenticato la rottura con Maria De Filippi? Secondo il veronese, però, la verità sarebbe un’altra.

A cura di Gaia Martino

I fan di Uomini e Donne lo ricorderanno senza dubbio, Claudio Sona è stato il primo tronista gay. Conquistò il pubblico dalla sua poltrona rossa con il suo sorriso dolce e una spiccata sensibilità. Ma dal 2016, anno in cui ha partecipato al programma, ad oggi nessuno l'ha più visto in tv. La sua esperienza nel dating show non fu in discesa: scelse Mario Serpa ma subito dopo il bacio sotto una pioggia di petali cominciarono i problemi. La loro storia fu marchiata dalla presenza di un "terzo incomodo", Juan Fran Sierra, l'ex fidanzato di Sona, lo spagnolo che raccontò di averlo frequentato per tutta la durata del trono.

Dopo lo scandalo l'ex tronista ha tentato di rientrare a far parte del piccolo schermo italiano, provando i casting dei reality più seguiti come il Grande Fratello VIP o l'Isola dei Famosi. Ma perché non è mai stato scelto? Mentre lui sostiene di non "avere una storia drammatica alle sue spalle", motivo per il quale non sarebbe favorito, il quesito sorge spontaneo. Sarà quella rottura con la Fascino di Maria De Filippi (la redazione che al tempo si definì "parte lesa" in tutta la vicenda) ad aver "sporcato" il suo nome a tal punto da non tenerlo in considerazione tra i papabili concorrenti dei reality?

Cosa successe dopo la scelta a Uomini e Donne

Il trono di Claudio Sona proseguì liscio sino alla scelta di Mario Serpa , sino al momento in cui Juan Fran Sierra, l'ex fidanzato, decise di metterlo nei guai raccontando di averlo frequentato per tutto il tempo del trono, lasciando che la redazione e il pubblico mettessero in discussione la veridicità del suo percorso. Ad infangare la sua reputazione anche lo stilista Stefano Gabbana che gli puntò il dito contro accusandolo di essere un bugiardo. Seguì il silenzio del veronese, rotto circa un anno dopo l'accaduto per affermare la sua innocenza.

Alcuni della redazione – come Raffaella Mennoia – presero le sue parti sostenendo di aver avuto le prove che dimostravano che era single durante il programma, eppure da allora nessuno spazio gli è stato più concesso. Ha provato a partecipare ai casting dei reality più famosi, dal Grande Fratello VIP all'Isola dei Famosi, ma non è stato mai scelto. Claudio Sona ha detto la sua.

La verità secondo Claudio Sona

L'ex tronista di Uomini e Donne ha detto la sua, ricercando il motivo della sua esclusione dalla tv nel fatto che non abbia un vissuto "particolare". Ha provato ad entrare a far parte del cast dell'Isola dei Famosi, poi del Grande Fratello VIP, ma non è mai stato richiamato, ha spiegato a Pipol:

Credo di avere una storia poco drammatica. Sono convinto che all'interno di un reality, sia da conduttori che da autori, vengano cercati personaggi conosciuti, ma dal vissuto particolare alle spalle, o addirittura “tremendo”. Io ho avuto una vita estremamente normale. Se avessi avuto una storia strappalacrime, forse ce l’avrei fatta.

Claudio Sona si è descritto come un "omosessuale un po' diverso dagli stereotipi che appaiono in tv", quasi a confermare quanto dissero di lui quando lo esclusero dal GF Vip nel 2018: "Sono molto “sulle mie”. Ho un gran carattere provocatorio, a volte litigioso e testardo. Ma non amo estremizzarlo per le telecamere". Nel corso dell'intervista ammise anche di essere rimasto deluso da qualcuno che gli aveva voltato le spalle. E la mente continua a ripescare il nome di Sierra in modo naturale.