Ciro Petrone di nuovo vicino alla ex fidanzata Federica: era all’inaugurazione del suo nuovo negozio Ciro Petrone e la ex fidanzata Federica Caputo sarebbero tornati vicini. Lo annuncia il settimanale Chi che ha seguito l’ex concorrente del Grande Fratello durante l’evento organizzato per l’inaugurazione del suo nuovo negozio, evento cui ha presenziato anche Federica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Dopo la crisi vissuta immediatamente dopo la decisione di Ciro Petrone di abbandonare la Casa del Grande Fratello, Federica Caputo sarebbe tornata vicino all’ex concorrente del GF. Lo annuncia il settimanale Chi che ha seguito Ciro durante l’evento organizzato per l’inaugurazione del suo nuovo negozio a Napoli. All’evento, in disparte ma presente e stando sempre attenta a tenersi lontana dai riflettori, c’era anche Federica, la fidanzata che aveva lasciato Petrone poco prima della fine del 2023.

“Federica Caputo di nuovo accanto a Ciro Petrone”

Secondo il settimanale Chi – il cui direttore editoriale è Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello quindi molto vicino a Ciro – tra Petrone e Caputo sarebbe tornato il sereno. “C’è stato anche un altro abbraccio importante per Ciro, quello di Federica Caputo”, si legge sul numero in edicola questa settimana che racconta quanto accaduto all’inaugurazione del negozio dell’ex gieffino (compresa la presenza dei bodyguard che hanno scortato Mirko Brunetti), “L’ex fidanzata con la quale aveva partecipato a Temptation Island nel 2019 uscendone più innamorato che mai, mentre l’amore non era sopravvissuto al GF, era lì accanto a lui, con un sorriso dolce sotto gli occhi di lui che brillavano. Dunque, in bocca al lupo all’imprenditore e ragazzo innamorato”.

Il silenzio di Federica Caputo dopo la rottura con Ciro Petrone

Federica aveva preferito non svelare pubblicamente i motivi che l’avevano spinta a troncare la relazione con Ciro. La giovane ha rifiutato di rilasciare interviste e di commentare l’accaduto sui social, tenendo per sé le motivazioni della rottura. Determinata a proteggere la sua privacy, ha perfino reso privato il suo account Instagram per evitare intromissioni sgradite in un periodo particolarmente doloroso della sua vita. Era stato proprio Petrone a confermare la separazione in diretta al GF, rispondendo a una domanda posta dal conduttore Signorini.