Chiara Ferragni messa KO dall’influenza: “Dolori fortissimi e tosse, anche Leone ha la febbre” Chiara Ferragni e Fedez hanno dovuto rientrare in anticipo dalle vacanze perché Leone aveva la febbre. Una volta arrivati a Milano, anche l’imprenditrice ha avuto i sintomi dell’influenza.

A cura di Daniela Seclì

L'influenza ha costretto i Ferragnez a cambiare i loro piani. Chiara Ferragni e Fedez avevano pianificato una gita fuori porta per festeggiare Pasqua. La coppia si è recata a Villa del Balbianello sul Lago di Como, insieme ai figli Leone e Vittoria. Il primogenito, tuttavia, appena arrivato in hotel ha avuto la febbre. Chiara Ferragni ha precisato che non si trattava di Covid. L'imprenditrice e il marito si sono alternati insieme alla tata per stare accanto a Leone, senza costringere la piccola Vittoria a starsene chiusa in albergo. A Pasquetta, tuttavia, anche la tata si è ammalata. Ha avuto la febbre e così Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di interrompere la vacanza e tornare a Milano.

Chiara Ferragni ha l'influenza: "Sono KO"

Una volta tornati a Milano, Chiara Ferragni ha cominciato a sentire i sintomi dell'influenza. All'inizio ha tenuto duro e ha continuato a lavorare. Poi, però, ha dovuto cedere. L'influencer ha spiegato ai suoi follower: "Sento i brividi e mi sta salendo anche la febbre. Sono KO". Come prevedibile quando si parla di influenza, i sintomi si sono acuiti con il passare delle ore (vedi video in alto, ndr):

"Ragazzi ho passato una notte tremenda. Avevo 38 di febbre, ma sembrava molto più alta. Mi facevano male la schiena e le gambe. Malissimo. Quando ho avuto il Covid, ho avuto zero rispetto a questa influenza".

Leone Lucia Ferragni ha la febbre da cinque giorni

Chiara Ferragni, allora, ha pensato bene di approfittare della sua community e di porre loro una domanda: "Per tutti quelli che hanno avuto o stanno avendo la stessa influenza, cosa ha funzionato?". Quindi è entrata un po' più nei dettagli su quanto è accaduto negli ultimi giorni: