Chi è Stefano Corradini, il marito di Dorothea Wierer, la biatleta alle Olimpiadi 2022

Vincitrice della Coppa del Mondo individuale di biathlon, Dorothea Wierer, classe 1991, è la biatleta più titolata della storia. Ora parteciperà alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 e non vuole lasciarsi sfuggire nemmeno un titolo. È sposata con Stefano Corradini dal 2015, allenatore di sci di fondo ed ex atleta.

Chi è Stefano Corradini, allenatore di sci e marito di Dorothea Wierer

Stefano Corradini, classe 1978, è allenatore di sci di fondo, responsabile del Comitato FISI Trentino. Prima di dedicarsi all'insegnamento, è stato un atleta di questa disciplina per anni, partecipando più volte alla Coppa Continentale di sci. Sul suo profilo Instagram (IG @stefano_corr), Stefano è molto attivo e condivide scatti sia del suo lavoro che insieme alla moglie. Sbirciando tra le sue foto, si nota anche che è anche un appassionato di corsa e mountain bike.

Dorothea Wierer e Stefano Corradini

L'amore tra Dorothea e Stefano Corradini e la passione per lo sport

Dorothea Wierer e Stefano Corradini si sono incontrati per la prima volta nella caserma delle Fiamme Gialle. Lei era atleta della squadra della Guardia di Finanza, mentre lui, ai tempi, un istruttore di tiro con l'arco, una delle due discipline del biathlon. Il loro rapporto formale si è trasformato presto complicità e in amore, tanto che nel 2015 hanno deciso di sposarsi. Si supportano a vicenda, soprattutto nei momenti di lontananza, e si fidano uno dell'altra, come racconta Dorothea al sito Olimpycs: