Chi è Leonardo Puliti, giocatore di pallavolo e fidanzato di Paola Egonu dopo il flirt con Michal Filip Paola Egonu è fidanzata con Leonardo Puliti. Il ragazzo ha 32 anni, è laureato in Giurisprudenza ed è a sua volta un pallavolista che gioca in Serie B. Sui social la loro prima foto insieme risale al novembre 2023. I due, quindi, starebbero insieme da almeno nove mesi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Paola Egonu è una delle atlete della nazionale italiana di pallavolo. Con il resto della squadra, per la prima volta nella storia, si è qualificata per la finale alle Olimpiadi di Parigi 2024. Lontano dal campo, per quanto riguarda la sua vita privata, la pallavolista è fidanzata con Leonardo Puliti. Il ragazzo ha 33 anni, è laureato in Giurisprudenza ed è a sua volta in pallavolista che gioca in Serie B. Sui social la loro prima foto insieme risale al novembre 2023.

Chi è Leonardo Puliti, dottore in giurisprudenza e giocatore di pallavolo

Leonardo Puliti è nato il 25 settembre 1991, vive a Milano ed è alto 2 metri e 1 centimetro. Come si legge sul suo profilo Instagram, nel luglio 2021 si è laureato in giurisprudenza. Poco dopo ha conquistato il master in Sport e Management presso la 24ore Business School. Parallelamente è anche un giocatore di pallavolo di serie B e la sua squadra è il Volley 2001 Garlasco.

Leonardo Puliti

La storia d'amore con Paola Egonu

La prima foto di Paola Egonu e Leonardo Puliti è comparsa sui social nel novembre 2023. Non si sa con certezza da quanto siano una coppia, ma stando alla data dello scatto sicuramente almeno da nove mesi. I due condividono su Instagram diversi scatti che li ritraggono insieme, sia in occasioni sportive che di vita privata. Le presentazioni in famiglia sono già avvenute: il pallavolista ha fatto di recente conoscere alla mamma, con una cena vista mare, immortalando l'incontro con uno scatto.

Il passato sentimentale di Paola Egonu

Prima di conoscere il suo attuale fidanzato, Egonu ha avuto un flirt con il pallavolista polacco Michal Filip. Una frequentazione durata pochi mesi e poi arrivata al capolinea, come aveva raccontato lei a Vanity Fair: "Non è il mio fidanzato: ci siamo frequentati per un pò. É già finita". La pallavolista ha sempre avuto le idee chiare su quello che cercava in amore: "Una persona sicura di sè, che mi sappia stare accanto senza paura. Possibilmente uno sportivo". Forse, a intimorire le persone che la circondano, in passato è stato anche il suo carattere forte: "Io non capisco, non sono una che se la tira e che dice ‘Ehi, guarda sono Paola Egonu'".