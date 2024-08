video suggerito

Quando si gioca la finale di pallavolo femminile Italia-Usa alle Olimpiadi: data e orario L’Italia affronterà le campionesse in carica degli USA nella finale di volley femminile: le azzurre lotteranno per la prima volta per l’oro olimpico. Si gioca domenica alle ore 13, disponibile anche la diretta in chiaro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

L'Italia del volley femminile è in finale alle Olimpiadi di Parigi 2024: un traguardo straordinario per le ragazze che in semifinale hanno battuto la Turchia per 3-0 e avranno la possibilità di affrontare gli Stati Uniti, campioni in carica, per portarsi a casa la medaglia d'oro. È la prima finale olimpica in assoluto per le azzurre che domenica 11 agosto proveranno a scrivere la storia e a completare il loro percorso salendo sul gradino più alto del podio. La gara sarà trasmessa sui Canali di Discovery ed Eurosport, ma anche in chiaro sulla Rai.

Italia-Usa femminile in finale di pallavolo, quando si gioca: la data

Conto alla rovescia già iniziato per le ragazze del volley, a caccia della prima storica medaglia d'oro alle Olimpiadi. La finale di volley femminile tra Italia e USA si giocherà domenica 11 agosto, nell'ultima giornata dei Giochi Olimpici di Parigi e poche ore prima della cerimonia di chiusura che si terrà in serata allo Stade de France. Sarà un evento indimenticabile per le ragazze guidate da Julio Velasco, arrivate in finale per la prima volta.

A che ora e dove vedere la finale di pallavolo femminile alle Olimpiadi

L'appuntamento per assistere alla finale di pallavolo femminile USA-Italia è alle ore 13:00 alla South Paris Arena 6 di Parigi. Gli Stati Uniti sono campioni in carica e per loro si tratta della seconda finale consecutiva, da giocare contro le azzurre che invece non erano mai arrivate così lontano ai Giochi. La partita sarà trasmessa sui canali di Discovery ed Eurosport, mentre la diretta streaming si potrà seguire su DAZN e NOW. Gli spettatori avranno la possibilità di seguirla in chiaro in diretta TV anche su Rai Due, oltre che in streaming gratuito su RaiPlay.