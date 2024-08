video suggerito

L’Italia domina la Turchia ed è finale alle Olimpiadi, Velasco per l’oro sfiderà gli Stati Uniti L’Italia batte 3-0 la Turchia ed è in finale nel torneo di pallavolo femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024, le azzurre sfideranno gli Stati Uniti domenica 11 agosto. Velasco ha condotto l’Italia alla prima finale olimpica della sua storia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

L'Italia è in finale alle Olimpiadi! La nazionale di pallavolo femminile giocherà per l'oro disputando per la prima volta la finale del torneo olimpico di pallavolo. 3-0 alla Turchia in semifinale e domenica 11 agosto, alle 13, ci sarà la finale con gli Stati Uniti, campioni in carica.

Italia-Turchia 3-0 ed è finale

Semifinale olimpica emozionantissima quella giocata da Italia e Turchia. La sfida è equilibrata in avvio, e la partita è in parità, o meglio il primo set fino al 16 pari. Poi le azzurre cambiano marcia. Giocano di squadra e fanno spettacolo. Il muro a Vargas. La battuta di Danesi, il pallonetto di Bossetti, le giocate di Sylla e Egonu ed è 25-22. Il secondo set è un'altalena. Equilibrio totale, poi turche avanti e gran finale delle azzurre che vincono 25-19.

Antropova devastante, Sylla perfetta, Egonu sempre presente, ed è 2 set a 0. Il terzo set è complicato. La Turchia è costantemente avanti. Sul 18-15 si vede il quarto set. Ma non sarà così. Perché le Azzurre, anche in questo set, cambiano marcia nel finale, riagganciano le rivali e vincono 25-22: ed è finale. L'Italia fa la storia.

Quando si gioca la finale di pallavolo femminile Italia-Stati Uniti

Ora dopo un altro magnifico 3-0 le ragazze di Velasco avranno un leggero break, perché non saranno costrette a giocare ancora tra due giorni. La finale infatti è in programma domenica 11 agosto. A Parigi si giocherà alle ore 13. o meglio si inizierà a quell'ora. L'Italia di Velasco sfiderà gli Stati Uniti del mito Karch Kiraly, campione tre anni fa nei Giochi di Tokyo. Gli Stati Uniti hanno battuto 3-2 il Brasile di Zè Roberto.