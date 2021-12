Carolina Marconi festeggia così il Natale: “Acciaccata, ma grata alla vita” La showgirl fa un bilancio dell’anno complicato appena trascorso, segnato dalla malattia e il difficile percorso di cure, superato con successo.

A cura di Andrea Parrella

La vita di Carolina Marconi è drasticamente cambiata nell'ultimo anno. La showgirl venezuelana e naturalizzata italiana si è trovata a dover fare i conti con un tumore e gli effetti di un pesante percorso di chemioterapia. Percorso durante il quale ha sentito necessario raccontarsi e restituire l'idea della lotta combattuta a testa alta, nonostante le difficoltà.

Il messaggio di Carolina Marconi a Natale

In un messaggio pubblicato per Natale, Carolina Marconi ha pubblicato sui social un lungo messaggio che è anche un bilancio di quello che è le accaduto e della sua situazione attuale: "Eccomi qua amici ..tanti auguri di Buon Natale a tutti voi … io mi sto godendo il Natale come nn mai ..sto assaporando ogni minimo particolare ..la compagnia ,il volerci bene ,il raccontarci ed ascoltarci ..ho capito che nn e’ solo una bella tavola o un albero bellissimo super addobbato con tantissimi regali sotto ..ma e’ soprattutto stare insieme con persone che stimi e vuoi bene" . Quindi procede:

il Natale E’ gioia gioia religiosa .Gioia di Dio , interiore,di luce, di pace …..il Natale e’ riflessione …… sono qui con mille pensieri ,vorrei dirvi talmente tante tante cose che l’unica che sento di estrapolare dal mio cuore è dirvi che sono grata alla vita xche’ ora sto bene anche se un po’ acciaccata ma accanto con le persone che amo … vi auguro un Buon Natale voletevi bene il resto nn conta ,la famiglia e’ il bene più prezioso e va coltivata piano piano e protetta.Buon Natale siate felici con amore. La vostra Pelatina

La foto dopo la fine del periodo di chemio

Tante le immagini significative di impatto con le quali Carolina Marconi si è raccontata senza imbarazzi, ad esempio con quella pubblicata subito dopo la fine del percorso di chemio: "Questa sono io oggi – scriveva mostrandosi nuda in vasca – Il tumore mi ha ucciso in tanti modi (non lo nego, anche se ho sempre cercato di restare forte) ora sono pronta a rinascere. Eccomi ..nuda come quando sono venuta al mondo… pelatina ma con una voglia di vivere che non so neppure dirvi. Qui..mi vedete come sono, perché con il tempo ho imparato ad amare le mie cicatrici ed il mio corpo". Il messaggio proseguiva così: