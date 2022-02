Carla Signoris sulla storia con Maurizio Crozza: “Al nostro matrimonio più ex che parenti” Carla Signoris e Maurizio Crozza si sono conosciuti quando avevano 14 anni alla fermata di un autobus, a Genova. L’attrice racconta i dettagli della storia d’amore, rivelando che al matrimonio tra gli invitati c’erano anche tanti ex.

A cura di Gaia Martino

Carla Signoris è una delle attrici italiane più amate del grande schermo, classe '58, è sposata dal 1992 con il comico Maurizio Crozza. Si sono conosciuti al liceo, quando avevano solo 14 anni: in una lunga intervista a Il Corriere l'attrice ha raccontato i dettagli che riguardano la lunga storia d'amore con il comico. L'amore tra loro non è sbocciato subito: oggi sono i genitori di Giovanni e Pietro.

Come si sono conosciuti Carla Signoris e Maurizio Crozza

Carla Signoris e Maurizio Crozza si sono conosciuti quando avevano appena 14 anni, erano ad una fermata dell'autobus. Non si sono subito innamorati, come racconta l'attrice:

Avevamo 14 anni, anzi lui 13 perché è più piccolo di me. Prima ancora che in classe, ci incontravamo alla fermata dell’autobus 41, in via Orsini a Genova. Lui, quando mi ha visto deve aver pensato: madonna quanto mi sta antipatica questa col kilt… eh sì, perché all’epoca, io indossavo rigorosamente questo indumento, poi sono passata al gonnellone e zoccoli in stile femminista hippie.

Nell'intervista a Il Corriere ha confessato che l'amore tra loro non è sbocciato subito, hanno avuto diverse storie con altri partner prima di convolare a nozze.

All’inizio abbiamo avuto una storiella… qualche bacio… poi ognuno ha fatto le proprie esperienze e infatti, quando ci siamo sposati nel 1992, al nostro matrimonio c’erano più ex fidanzati ed ex fidanzate che parenti. E uno dei miei ex è poi diventato addirittura il pediatra dei miei figli.

I figli Giovanni e Pietro

Carla Signoris e il figlio Giovanni

I figli di Maurizio Crozza e Carla Signoris sono apparsi nell'edizione 2010 di Crozza Alive in diversi sketch. Giovanni, nato nel luglio 1998, ha seguito le orme dei genitori: ha debuttato in tv nel 2021 recitando una parte in Masantonio – Sezione scomparsi, una serie tv di Canale 5. Pietro invece ha studiato Fisica ed il suo sogno è fare il regista. La mamma, Carla Signoris, ha raccontato di loro: