Cardi B mamma per la quarta volta, per festeggiare fa rivestire d’oro il cordone ombelicale

Cardi B è diventata mamma per la quarta volta. Per festeggiare ha deciso di far rivestire d’oro il suo cordone ombelicale, come aveva già fatto per un’altra gravidanza. Una pratica che ha suscitato non pochi commenti.

Cardi B è diventata mamma per la quarta volta. La rapper aveva annunciato solo lo scorso settembre di essere in attesa del quarto figlio, il primo nato dalla relazione con Stefon Diggs, esattamente un anno fa nasceva la sua terza figlia. Per festeggiare il lieto evento, la cantante si è rivolta ad un'azienda che si occupa di una pratica davvero particolare: rivestire d'oro il cordone ombelicale.

Il cordone ombelicaele rivestito d'oro

Il video della realizzazione dell'insolito gioiello è stato pubblicato sulla pagina dell'azienda che, tra gli altri servizi offerti, ne introduce un altro che è la trasformazione della placenta in capsule per mantenere le sue proprietà nutritive e vitaminiche. La rapper 33enne, però, ha voluto ricordare la nascita del suo bambino, facendo realizzare un oggetto a dir poco fuori dal comune. Sulla pagina Instagram dell'azienda, ovvero la Mommy Made Encapsulation, viene mostrato passo dopo passo come si dà vita all'oggetto in questione: attraverso un filo di metallo in cui viene inglobato il cordone, gli si dà una forma a cuore, eliminando le parti in eccesso, dopo questo procedimento, il cuore così realizzato viene fatto disidratare e successivamente rivestito d'oro.

La reazione dei fan

Non è la prima volta che la rapper si rivolge a questa azienda, che sta riscuotendo parecchio successo in America, considerando che molte star si sono rivolte a loro per diversi servizi. Tra i post su Instagram compare il nome di Vanessa Hudgens, sia per il primo che per il secondo bebè, Megan Fox e altre celebrità. Alcuni fan hanno commentato la cosa con un certo disappunto, reputandola disgustosa, altri invece sembravano curiosi della pratica e hanno fatto domande per informarsi anche sui costi che, tra l'altro, non sono nient'affatto accessibili. Una nuova moda, quindi, si sta diffondendo tra le neo mamme americane, qui in Italia (almeno sembra) il business si è fermato ai gioielli realizzati con il latte delle mamme, anche piuttosto diffusi e ricercati.