Biagio Antonacci papà per la terza volta: è nato il figlio con Paola Cardinale Biagio Antonacci è diventato padre per la terza volta assieme alla compagna Paola Cardinale, come ha annunciato lui stesso sui social.

A cura di Redazione Spettacolo

Biagio Antonacci è diventato padre per la terza volta assieme alla compagna Paola Cardinale. Il cantante, infatti, ha postato sui suoi social un fiocco azzurro e la notizia della nascita del terzogenito Carlo, che arriva dopo Paolo e Giovanni. Nei mesi scorsi era trapelata qualche notizia sulla possibilità che Antonacci e Cardinale fossero in dolce attesa, ma i due hanno tenuto sempre molto alto il muro di privacy nei confronti di questa gravidanza, finché è stato lo stesso cantante ad annunciare sui social la nascita del figlio: "Che ci sia un nuovo albero per ogni nuova vita. È nato Carlo, mio figlio" ha scritto, ricevendo subito gli auguri dei fan e degli amici e colleghi.

La storia tra Biagio Antonacci e Paola Cardinale

Biagio Antonacci che è fidanzato con Paola Cardinale dal 2004, aveva due figli, Paolo e Giovanni, nati dalla precedente relazione con Marianna Morandi. Anche Paola Cardinale aveva una figlia nata da una storia precedente: la figlia Benedetta nacque dalla relazione con l’ex calciatore Massimo Brambati. Biagio Antonacci è, come noto, uno dei cantanti italiani più famosid i questi anni, grazie a successi come "Iris", "Se io, se lei", Quanto tempo ancora", "Sognami" e "Non vivo più senza te", mentre Paola Cardinale è una giornalista che in passato ha condotto Derby assieme Fulvio Collovati su Telenord.

Anche i figli Paolo e Giovanni nella musica

Entrambi i primi due figli di Antonacci sono addentro alle questioni musicali. mentre Giovanni, il più giovane è un cantante e presentatore radiofonico, il fratello Paolo è una delle firme più note del panorama autorale italiano contemporaneo, firmando testi per artisti come Nek, Alessandra Amoroso, CARA, Annalisa, Francesco Renga, tra gli altri, ma soprattutto di Fedez con cui da tempo, ormai collabora, come avvenuto anche per l'ultimo album del rapper milanese. Oltre alla hit estiva "Mille", per esempio, Antonacci firma anche l'ultimo singolo "Sapore" che Fedez canta assieme a Tedua e che da poco è diventato disco d'oro. Tra i primi a fare gli auguri al cantante ci sono stati Jovanotti, Carlo Conti e Rudy Zerbi.