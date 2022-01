Belen Rodriguez tra l’amicizia con Michele Morrone e l’incontro a sorpresa con Andrea Iannone Belen Rodriguez si gode la sua vita da single e il settimanale Chi ha beccato due incontri interessanti della showgirl. Il primo con Michele Morrone, intento ad uscire dal palazzo dell’argentina, l’altro con l’ex Andrea Innone, sorpreso tra le strade di Milano.

A cura di Ilaria Costabile

Da quando Belen Rodriguez ha ormai ufficializzato la fine della sua storia con Antonino Spinalbese, la showgirl argentina ha dichiarato di essere single ed è caccia a chi possa essere il suo prossimo amore. Che sia un'amicizia speciale o meno, intanto, Michele Morrone è stato immortalato dai fotografi di Chi mentre usciva dal palazzo milanese della modella, ad ora sempre più tarda, come si legge anche sulla rivista diretta da Alfonso Signorini e pare che tra i due sia nato un certo feeling, ma è presto per potersi sbilanciare in ipotetiche liaison. Ma per le strade del capoluogo lombardo le sorprese non finiscono e, infatti, in una fredda domenica mattina ecco che avviene anche un incontro tra ex, quello tra Belèn e Andrea Iannone.

L'amicizia con Michele Morrone

La complicità tra Michele Morrone e Belèn Rodriguez sarebbe nata nel modo più impensabile, ovvero dopo che l'attore in un suo video aveva utilizzato parole non propriamente piacevoli nei confronti della showgirl. Dopo un primo incontro avvenuto per chiarirsi e porsi le rispettive scuse, i due hanno poi instaurato un rapporto di amicizia, tale che in più occasioni Morrone è stato beccato uscire furtivo dal portone di casa della showgirl, confermando così una simpatia tra loro, senza voler dare adito a possibili gossip su questi incontri notturni.

L'incontro con Andrea Iannone

Ma per Belén non deve essere facile camminare per strade milanesi consapevole del fatto che potrebbe incontrare alcuni dei suoi ex, con i quali però ha sempre mantenuto degli ottimi rapporti. Conferma che avviene sotto gli obiettivi dei fotografi, dal momento che in una domenica mattina qualunque, nel mentre la showgirl si dirigeva in uno dei locali che più le piacciono della città, dove dilettarsi con un brunch in compagnia, ha incontrato Andrea Innone. I due sono stati insieme dal 2016 al 2018, poco dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino e lui l'ha ricordata anche in una recente intervista a Verissimo. È evidente come i due siano stati contenti di vedersi, tanto che compare un sorriso radioso sul volto di entrambi, felici di questo incontro fortuito tanto da abbracciarsi con trasporto.