Beatrice Valli in ospedale con la figlia Azzurra: “Ha ingerito una monetina” Grande spavento per Beatrice Valli e la figlia Azzurra. La piccola, tre anni, ha ingerito per sbaglio una monetina mentre giocava con la borsa della madre. Subito la corsa in ospedale, ma per fortuna nulla di grave: “Era un soldino molto piccolo e non si è incastrato ma è andato subito giù”.

A cura di Elisabetta Murina

Corsa in ospedale per Beatrice Valli e la figlia Azzurra, la seconda avuta dal compagno Marco Fantini. Come ha raccontato l'influencer su Instagram, la piccola ha ingoiato per sbaglio una monetina mentre giocava in bagno con alcuni oggetti della madre. Fortunatamente solo un grande spavento e nulla di grave, tanto che la bambina è tornata a casa il giorno stesso.

Cosa è successo ad Azzurra, figlia di Beatrice Valli

Nella domenica appena trascorsa, Beatrice Valli ha fatto preoccupare i suoi follower condividendo su Instagram uno scatto in ospedale, raccontando poi poco dopo cosa è successo. "Siamo al pronto soccorso perché Azzurra ha ingerito una monetina", ha spiegato l'influencer. La figlia, che ha 3 anni ed è la seconda avuta dal compagno Marco Fantini, ha ingoiato una piccola moneta mentre giocava con gli oggetti personali della madre. Si è trattato quindi di un incidente, nulla di grave, anche se i genitori hanno preso un grande spavento.

Come sta ora la piccola Azzurra

In serata, la figlia di Beatrice Valli è stata dimessa e si è lasciata la paura alle spalle. A raccontare di preciso cosa è successo, è stata l'influencer attraverso una storia Instagram, in cui si è mostrata sul divano di casa insieme alla prima figlia Bianca, nata nel 2017. "Tutto bene ragazzi, siamo tornati", ha esordito. Poi ha continuato spiegando come è accaduto l'incidente: