“Avevo il pene ghiacciato, lo scongelai con una crema famosa”: le nuove rivelazioni di Harry In un passo del suo “Spare”, il Duca del Sussex ricorda di essersi ritrovato a fronteggiare il problema del “frost penis” durante un viaggio al Polo Nord: “Era come un ghiacciolo”.

"Spare. Il minore", l'autobiografia di Harry, è in questo momento come un maiale al momento del macello. Di tutto quello che c'è al suo interno, e non solo, non si butta davvero niente. Una metafora ben più nobile, per la verità, l'aveva proposta giusto ieri Antonio Caprarica in questa intervista a Fanpage.it: "Quanto sarà profondo ancora il cesto della biancheria sporca?". Ancora molto, pare. Perché ora si dibatte su un passo del libro in cui il Duca del Sussex ricorda di essersi ritrovato a fronteggiare il problema del "frost penis" durante un viaggio al Polo Nord. Nel libro, Harry scrive che il pene era "ridotto al limite". Il rimedio che ha usato è particolare ed ha scioccato i fan: una crema per corpo e viso molto famosa.

Cosa ha usato Harry per "scongelare" il pene

Un "incubo freudiano". Così è stato definito su Twitter il passaggio di Harry sul "pene congelato". Una disavventura quasi vanziniana, degna di Mr. Bean per restare in Gran Bretagna. Il principe Harry rivela di averle provate tutte pur di risolvere il "problema":

Avevo provato alcuni rimedi casalinghi, incluso uno che mi era stato consigliato da un'amica. Mi aveva esortato ad applicare la crema di Elizabeth Arden.

Una crema protettiva per corpo e viso

A questo punto sorge il dubbio che Harry abbia potuto inserire un product placement all'interno del suo libro, ma in realtà non è così. Per cercare di ridare sollievo al pene, Harry ha davvero cercato di applicare una popolare crema protettiva per corpo e viso. Una crema utilizzata anche da sua madre: "Mia madre l'ha usato sulle labbra, vuoi che lo metta sul mio ‘piccolo'?". E quando ha aperto il tubo di quella crema ha pensato, per assurdo, a sua madre:

L'odore mi ha trasportato nel tempo. Mi sentivo come se mia madre fosse proprio lì nella stanza. Poi ho preso un pezzetto di crema e l'ho applicata lì.

Le critiche

Su Twitter, ovviamente, questo passaggio è diventato virale ed è stato anche esposto alle principali critiche. C'è chi sostiene: "Cercava privacy, ma giustamente ci racconta del suo pene congelato". Nel corso di una intervista al Late Show di Stephen Colbert, il principe Harry è entrato nei dettagli:

È davvero difficile avere questa conversazione perché non c'è nessuno in questo pubblico che probabilmente abbia già letto il libro a parte te e me. Il problema reale, una volta tornato a casa, era cercare di non farlo trasformare in un ghiacciolo. Al Polo Nord ci sono 35 gradi sotto zero.

La spedizione avvenne nel 2011, un episodio decisamente rocambolesco.