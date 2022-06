Aurora Ramazzotti ha un malore sui Navigli: “Per poco non sono svenuta, c’erano 40 gradi” Un aperitivo sui Navigli con l’amica Sara Daniele si trasforma in uno spiacevole episodio (nulla di grave) per Aurora Ramazzotti, che a causa del caldo ha avuto un calo di pressione.

A cura di Giulia Turco

Aurora Ramazzotti condivide con i suoi follower un piccolo incidente avvenuto durante un caldo lunedì di giugno. Niente di grave, l'influencer ha avuto soltanto un calo di pressione, ma per poco non è svenuta e così il tutto si è trasformato in aneddoto divertente che ha raccontato su Instagram. Soprattutto, perché con lei c'era la sua migliore amica Sara Daniele, che non ci ha pensato due volte ad ironizzare sull'accaduto.

Il calo di pressione e l'ironia di Sara Daniele

Sara e Aurora erano andate nella zona dei Navigli, a Milano, per rinfrescarsi con un aperitivo. Arrivate nel locale però, per colpa del caldo nel pomeriggio milanese, l'influencer avrebbe avuto un calo di pressione e per poco non è svenuta cadendo a terra. Subito i ragazzi del locale l'hanno soccorsa dandole acqua e zucchero e facendola sdraiare a terra. "Siamo andate sui Navigli. 40 gradi con Scriocco Africano. Ho avuto per la prima volta un calo di pressione e sono quasi svenuta", ha raccontato Aurora una volta tornata a casa.

"Ringrazio molto i ragazzi del Mag per avermi aiutata. Gambe su, acqua con zucchero e mi sono ripresa. In tutto ciò Sara Daniele ha pensato bene di farsi un selfie con me… non in condizioni stupende ecco". Immancabile la testimonianza del selfie scattato da Sara Daniele. "Insomma, non mi era mai capitato. Ho capito che è importante avere qualcuno che gestisca la situazione senza entrare nel panico. Sdraiarsi così è un'ottima idea. I panni freschi in testa sono il paradiso. Un ragazzo al bar mi ha detto che sono bella anche da svenuta".

L'allergia al sole di Aurora Ramazzotti

L'estate comunque mette a dura prova l'influencer che oltre a soffrire di pressione bassa, soffre anche di una reazione allergica causata dall'esposizione al sole. Pochi giorni prima infatti Aurora aveva mostrato su Instagram la pelle riempita di bolle dopo qualche giorno trascorso a Capri. "Soffro di allergia al sole solo sul viso su tutto il resto del corpo il sole mi saluta, arriva e se ne va. Non prendete il sole che tanto fa invecchiare. Noi bianchi ma giovani!".