Aurora Ramazzotti e il viso pieno di bolle: “Sono allergica al sole” Aurora Ramazzotti la prende a ridere e intanto ne approfitta per rendere noto ai suoi follower questo suo problema: “Prendere il sole, rende vecchi. Meglio bianchi e giovani”.

Aurora Ramazzotti torna a parlare di un suo problema di salute. Come è noto, la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker spesso interagisce con i suoi follower per condividere disturbi o fastidi, ne è un esempio la storia dell'acne. Ora, Aurora ha spiegato di essere allergica al sole. In una storia, mostra le impurità della pelle che le ha causato l'esposizione al sole. Lei ci scherza su: "Brava Aurora…".

L'allergia al sole di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti la prende a ridere e intanto ne approfitta per rendere noto ai suoi follower questo suo problema, magari riuscendo a dare qualche consiglio utile per chi soffre dello stesso problema. Ecco le sue parole:

Brava Aurora, prendi il sole sapendo di essere allergica. Quello che mi è stato detto è che non c’è molto da fare, a parte ovvi cicli di integrazione pre estate che io non faccio perché mi pesa il culo, ma dovrei. La cosa più efficace è non esporsi al sole, chi mi segue da un po’ mi ha vista costantemente con un cappellino e sotto l’ombrellone fissa. Soffro di allergia al sole solo sul viso su tutto il resto del corpo il sole mi saluta, arriva e se ne va. Non prendete il sole che tanto fa invecchiare. Noi bianchi ma giovani!

Aurora Ramazzotti e le vacanze a Capri

E chissà che troppo sole non l'abbia preso anche a Capri, dove è stata in vacanza proprio poche settimane fa tra hotel con piscina lusso e panorama mozzafiato. Invitata al matrimonio di Marco Fantini e Beatrice Valli, Aurora Ramazzotti ne ha approfittato per staccare la spina e prendersi un po' di giorni di relax insieme al suo fidanzato Goffredo Cerza. La figlia di Eros e Michelle Hunziker ha soggiornato con il suo compagno presso Villa Marina Caprie, un boutique hotel a cinque stelle con tanto di piscina e spa che si trova a Marina Grande, una delle zone più esclusive di tutta Capri.