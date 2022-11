Asia Argento nuda col cinturone MMA per celebrare la vittoria del fidanzato campione del mondo L’attrice, 47 anni, si mostra tutta nuda vestita solo di cinturone del suo neo campione del mondo di MMA, Michele Martignoni: “Sono così fiera di te”.

Asia Argento tutta nuda. È keyword, parola chiave. Se la cerchi su Google, trovi lei col fidanzato Michele Martignoni, nuovo campione mondiale di MMA – per gli amici The Italian Thunder. Martignoni ha vinto il titolo contro Dominique Wooding e, a un mese da quello che è uno storico successo per lo sport italiano e per la disciplina di lotta, Asia Argento accende i riflettori a modo suo: "Sono così fiera di te e di essere al tuo fianco amore mio".

Le parole di Asia Argento

Asia Argento, 47 anni, ma non li dimostra. Il selfie allo specchio mostra un fisico invidiabile, con il cinturone che le fascia tutto il corpo e nasconde le parti più intime. Il campione Michele Martignoni è alle spalle di lei, un adóne in boxer, di barba piena e granitica bellezza.

Un mese fa il mio fidanzato diventava campione del mondo di MMA. Quella notte ho provato delle emozioni indescrivibili e contrastanti, è stata una serata indimenticabile. Sono così fiera di te e di essere al tuo fianco amore mio. Keep shining, “The belt came to Rome and it will stay here”.

Asia Argento e Michele Martignoni, un amore recente

Soltanto a giugno, Asia Argento si dichiarava single in una intervista rilasciata a Oggi sulla depressione e sulle sue dipendenze. La rinascita grazie all'aiuto di Maria Amelia Monti, grazie alla famiglia e al fatto di aver capito di aver sprecato il tempo migliore, poi l'incontro con Michele Martignoni, proprio poco dopo. È stata un'estate piena di gioia, come aveva lei stesso commentato su Instagram. Lei lo definisce: "Sunshine of my life". Più criptico lui, con le frasi di Marco Aurelio: "Quanto ti alzi la mattina, ricorda quale prezioso privilegio è essere vivi".

Chi è Michele Martignoni

Michele Martignoni ha 26 anni, quindi 20 in meno rispetto ad Asia Argento. È un lottatore di MMA, campione del mondo. È soprannominato The Italian Thunder perché detiene il record di vittoria più veloce nella storia della disciplina. Nel 2018, ha messo ko il suo avversario, Simone D'Anna, in soli 7 secondi grazie a un calcio volante. Un mese fa, ha battuto Dominique Wooding in uno scontro molto feroce, durato più di trenta minuti. Non fatelo arrabbiare.