Ariete è fidanzata, il video che conferma la relazione con Gaia Mossini dopo l’ex Jenny De Nucci Ariete ha ritrovato l’amore dopo la fine della storia con Jenny De Nucci. Mostrando lo schermo del suo telefono, la cantante ha confermato di essere fidanzata con Gaia Mossini, di cui non si hanno al momento molte informazioni. Sui social, il primo video insieme risale a marzo.

A cura di Elisabetta Murina

Ariete ha una nuova fidanzata. Dopo la fine della storia con Jenny De Nucci, la cantante ha voltato pagina e ha confermato di aver ritrovato l'amore. La ragazza si chiama Gaia Mossini e, guardando sul suo profilo TikTok, i primi video insieme risalgono allo scorso marzo. A dare l'ufficialità è stata la stessa artista nel backstage del Concerto del Primo Maggio.

Ariete non è più single, la conferma della nuova relazione

Da diversi mesi, i fan più attenti della cantante avevano ipotizzato che al suo fianco ci fosse di nuovo una persona speciale, dopo la rottura dalla ex Jenny De Nucci, avvenuta la scorsa estate. Voci che però non avevano ancora avuto una conferma, almeno fino al Concerto del Primo Maggio, quando a dare l'ufficialità è stata la stessa Ariete. Come si vede in un video pubblicato su TikTok dalla creator Camilla Pianigiani, che ha chiesto agli artisti di mostrare lo sfondo del loro telefono, la diretta interessata ha una foto con una ragazza, che specifica essere la sua fidanzata. Non si sa con certezza da quanto tempo siano ufficialmente una coppia, anche se sbirciando sui profili social, il primo video in cui si mostrano insieme risale allo scorso marzo.

Chi è Gaia Mossini, la nuova fidanzata di Ariete

La nova fidanzata di Ariete si chiama Gaia Mossini. Sui suoi profili social, sia Instagram che TikTok, non ci sono informazioni riguardo la sua vita. Non si sa quindi quale sia la sua professione né come abbia conosciuto la cantante. È probabile che la loro relazione sia iniziata diversi mesi fa, dal momento che su TikTok il primo video insieme è comparso lo scorso 19 marzo. Quel che è certo, è che per ora stanno cercando di mantenere una certa riservatezza sulla loro relazione, cercando di non esporsi troppo sui social. Una decisione che forse Ariete ha preso dopo che la rottura con la sua ex Jenny De Nucci, che è stata a lungo chiacchierata.