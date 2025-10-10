Angelina Jolie attacca Brad Pitt: “Io e i miei figli non siamo mai più tornati a Chateau Miraval, troppo dolore”

Château Miraval è un vino rosato che tanti hanno imparato a conoscere. Forse, però, non tutti sanno che prende il nome dalla tenuta omonima di proprietà di Brad Pitt e Angelina Jolie. E proprio della tenuta dove si produce ancora oggi il vino, la Jolie ha parlato spiegando le difficoltà per lei e per i suoi figli di continuare a frequentare quei luoghi.

Angelina Jolie ha preferito lasciare tutto a Brad Pitt

Nei nuovi documenti depositati presso la Corte Superiore della Contea di Los Angeles emerge questo dettaglio. L'attrice 50enne ha spiegato di aver lasciato a Pitt, 61 anni, il controllo totale delle proprietà familiari a Los Angeles e del Miraval stesso, senza alcun compenso. Una scelta dettata dalla speranza che questo gesto potesse "calmarlo nei suoi rapporti con me dopo un periodo difficile e traumatico". Nella dichiarazione, l'attrice fa capire che a tutt'oggi "i bambini e io non abbiamo mai più messo piede nella proprietà, dato il suo legame con gli eventi dolorosi che hanno portato al divorzio". Dopo la separazione, l'attrice ha immediatamente iniziato a cercare una nuova casa, affittando inizialmente un'abitazione mentre cercava una soluzione più stabile. Un dettaglio emerge con forza: Jolie ha cercato una proprietà vicino a quella di Pitt, volendo garantire che l'ex marito rimanesse una presenza importante nella vita dei figli. All'epoca, i suoi risparmi erano vincolati al Miraval, e non aveva chiesto a Pitt né alimenti né altri sostegni finanziari.

La tenuta di Brad Pitt e Angelina Jolie

La battaglia legale continua

Il divorzio si è concluso dopo otto anni di guerra legale. Ma la questione su Château Miraval è tutt'altro che finita. Nel 2021, Jolie ha venduto la sua quota della tenuta vinicola a Tenute del Mondo, divisione vitivinicola del gruppo Stoli. Una mossa che Pitt ha contestato nel febbraio 2022 con una causa, sostenendo che l'attrice avesse violato un accordo pregresso secondo cui nessuno dei due avrebbe potuto vendere senza l'approvazione dell'altro. La risposta di Jolie non si è fatta attendere: nel settembre 2022 ha presentato una controquerela, accusando Pitt di condurre contro di lei "una guerra vendicativa" iniziata nel 2016, quando l'attrice ha chiesto il divorzio. Fonti vicine a Pitt hanno commentato i nuovi documenti definendo la questione "una disputa commerciale, del tutto separata dal divorzio", aggiungendo che è "sfortunato ma non sorprendente" che ora vengano avanzate scuse per non aver prodotto email durante la fase di discovery.

"Quella tenuta era un punto focale della nostra vita familiare"

Quello che è certo è che quella tenuta, con il suo vino, è stato uno dei primi grandi investimenti che la coppia aveva fatto durante la loro relazione, quando il divorzio non era neanche lontanamente immaginabile. E Angelina Jolie lo conferma nelle carte processuali: "Era un punto focale della nostra vita familiare", ha scritto. Si sono sposati lì, lei ha trascorso parte della gravidanza in quella proprietà e proprio lì ha portato i gemelli dall'ospedale. "Avere una rottura così improvvisa dalla mia casa e dai miei ricordi è stato difficile, ed è stato particolarmente duro per i bambini vedere le loro vite così sconvolte", ha aggiunto l'attrice.