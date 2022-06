Angela Artosin: “Il cancro? Dopo le operazioni sono pulita, intanto io e mio marito ci siamo lasciati” L’ex tronista di Uomini e Donne, in un post su Instagram, ha dato prima una bella notizia riguardo la sua lotta contro il cancro: “L’ultimo responso medico dice che sono pulita”. Poi, però, ha annunciato che è un “periodo tremendo”, perché il suo matrimonio è finito e non per sua scelta.

A cura di Daniela Seclì

È un momento in salita per Angela Artosin. La modella ed ex tronista di Uomini e Donne (partecipò all'edizione 2007/2008, decidendo poi di ritirarsi), non solo si è ritrovata a lottare conto il cancro, ma ha visto anche andare in frantumi il suo matrimonio. Artosin ha aggiornato i tanti utenti che la seguono con affetto.

Angela Artosin annuncia la fine del matrimonio con Simone Ferroli

Angela Artosin e l'imprenditore Simone Ferroli si sono sposati nel 2011. Dal loro amore sono nati due figli: Ismaele e Sante. Purtroppo, a undici anni di distanza, il matrimonio sarebbe giunto al capolinea. Angela ne ha parlato in un breve post pubblicato su Instagram, nel quale ha preferito non scendere troppo nei dettagli, dunque non è dato sapere se si tratti di una rottura definitiva o solo di una crisi che può essere superata. Sul profilo ufficiale dell'ex schedina di Quelli che il calcio si legge:

"È un momento tremendo per una madre, donna e moglie ma questo lo leggerete sulla biografia che ho cambiato (ora risulta "Mamma single di Ismi e Sante", ndr). Non chiedetemi il come, quando e perché, in questo momento penso solo ai miei bimbi. E ci tengo a precisare che non l'ho voluto io, ma il destino gioca troppo con me ultimamente. Mi farò forza per l'ennesima volta. Vi voglio bene, questo non dimenticatelo".

La lotta contro il cancro: "Sono di nuovo pulita"

Chi segue Angela Artosin sui social sa che la donna, lo scorso febbraio, aveva fatto sapere di dover lottare contro il cancro per la terza volta: "Il carcinoma è tornato più forte e cattivo delle prime due volte". In questi mesi ha dovuto sottoporsi a interventi delicati e dolorosi. Venerdì 10 giugno, la donna ha aggiornato i suoi follower non solo sulla sua situazione privata ma anche sulle sue condizioni di salute. Su quest'ultimo fronte, le notizie sono decisamente buone: "Ieri, dopo mesi di attesa con varie operazioni, è arrivato il responso medico e sono di nuovo “pulita”. Ottima notizia".