Andrea Mainardi papà per la terza volta, è nata Vittoria: “Anna sei stata straordinaria, benvenuta piccolina”

Andrea Mainardi e Anna Tripoli di nuovo genitori. Il 7 gennaio è nata Vittoria. L’annuncio in TV di Antonella Clerici: “La nostra famiglia si allarga”.
A cura di Daniela Seclì
Immagine

Andrea Mainardi è diventato padre per la terza volta. In queste ore, la moglie – l'imprenditrice Anna Tripoli – ha dato alla luce Vittoria. A dare l'annuncio è stata Antonella Clerici nel programma È sempre mezzogiorno in cui Mainardi è una presenza fissa. Nella puntata di mercoledì 7 gennaio ha fatto sapere: "Volevo dire a tutti che la nostra famiglia si allarga. Oggi è nata Vittoria, alle 05:46 di questa mattina". Poi, anche i genitori hanno dato il lieto annuncio.

Andrea Mainardi è Anna Tripoli genitori, è nata Vittoria. Lo chef ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha pubblicato sui social una foto di sua moglie intenta a cullare la bambina appena nata. Così, ha annunciato: "È arrivata la nostra Vittoria. Anna sei stata straordinaria. Benvenuta piccolina". Anche l'imprenditrice ha rivolto parole piene d'amore alla sua bambina e ha spiegato perché il nome Vittoria è perfetto per lei:

La mia Vittoria, lo sei stata in tutti i sensi per cui non potevamo che chiamarti così. Benvenuta piccolina, sono felice e grata di essere la tua mamma.

Immagine

La storia d'amore di Andrea Mainardi e Anna Tripoli. Lo chef e l'imprenditrice si sono sposati nel 2019, dopo quattro anni di fidanzamento. Il fatidico sì è stato pronunciato nel corso di una romantica cerimonia che si è tenuta nell'abbazia di San Galgano che si trova nel comune di Chiusdino, in provincia di Siena. Per Mainardi, quello con la sua compagna è: "Un amore forte e potente costruito giorno per giorno". Tra gli invitati al matrimonio anche Antonella Clerici, che ha avuto modo di collaborare più volte con Andrea Mainardi. Quando ha sposato Anna Tripoli, il quarantaduenne era già padre di Michelle – nata da una precedente relazione – che quest'anno festeggerà i suoi 19 anni. Nel 2021 è nato Cesare e in queste ore è arrivata la piccola Vittoria.

