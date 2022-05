Andrea Bocelli vittima di furto, i ladri saccheggiano la sua villa a Forte dei Marmi Nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio alcuni ladri hanno saccheggiato la villa di Andrea Bocelli a Forte dei Marmi. Si tratta della sua seconda residenza ed è attualmente in fase di ristrutturazione. Non è ancora possibile quantificare il valore del bottino.

A cura di Elisabetta Murina

Andrea Bocelli è stato vittima di un furto. Nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio dei ladri si sono introdotti nella sua villa di Forte dei Marmi (nel quartiere di Vittoria Apuana), attualmente disabitata e in ristrutturazione, saccheggiandola. Non è ancora possibile quantificare il valore del bottino. Fortunatamente il tenore non si trovava in casa perché è in partenza per Amsterdam, dove il prossimo 3 maggio inizierà il suo tour europeo. Al momento, stando a quanto ha riportato Il Giornale, le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire i dettagli dell'accaduto.

La dinamica del furto

Stando alle prime indiscrezioni i ladri si sarebbero introdotti nella villa di Bocelli scavalcando il cancello e forzando il portone d'ingresso, nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio. La proprietà si trova a Forte dei Marmi in un quartiere residenziale della città e il tenore l'ha acquistata da poco. È la sua seconda residenza e al momento è disabitata per via di alcuni lavori di ristrutturazione.

Ad informare il proprietario di quanto accaduto è stato il personale di servizio il giorno dopo. Arrivati all'ingresso avrebbero trovato il cancello forzato e, rendendosi conto della situazione, hanno subito allertato le forze dell'ordine, oltre che lo stesso Bocelli. Attualmente non è ancora possibile quantificare il bottino, visto gli accertamenti in corso e lo stato di ristrutturazione dell'immobile.

Bocelli già vittima di due tentati furti

Purtroppo non è la prima volta che il tenore di fama si trova a dover fare i conti con i ladri. Nel 2018, infatti, ci sono stati ben due tentativi di furto sempre nella villa di Forte dei Marmi. La prima volta nel luglio di quell'anno, quando Bocelli si trovava in casa con la moglie e nel cuore della notte alcuni rapinatori hanno tentato di scavalcare il cancello, venendo poi fermati dalla sorveglianza. La seconda volta circa un mese più tardi, quando la famiglia non si trovava in casa e a dare l'allarme era stata la domestica. Fortunatamente si era risolto con un nulla di fatto.