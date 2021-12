Amber Heard chiama il suo cane come il ministro che voleva far sopprimere i suoi Yorkshire Barnaby Joyce, questo il nome che l’attrice ha dato al suo nuovo cane, in onore del ministro australiano che nel 2015 aveva fatto multare lei e Depp per aver portato in Australia i loro cani senza autorizzazione.

A cura di Andrea Parrella

Questa è una storia a lieto fine. Amber Heard ha un nuovo cane che ha presentato sui social negli ultimi giorni. Fin qui tutto normale, nulla di nuovo sotto il cielo, se non fosse che l'ex moglie di Johnny Depp ha deciso di chiamare il suo nuovo cane Barnaby Joyce, lo stesso nome del ministro dell'agricoltura australiano con cui lei e il suo ex marito si erano scontrati nel 2015, quando portarono in Australia i loro due cani, commettendo un irregolarità e provocando un incidente istituzionale.

Con un post pubblicato sui social, Amber Heard ha invece annunciato, non senza una certa ironia, l'omaggio al ministro con il nome attribuito al nuovo cane. Il ministro australiano, venendo a sapere della notizia, ha fatto sapere di provare una reale sensazione di pienezza dalla scelta dell'attrice.

Cos'era accaduto nel 2015

L'incidente istituzionale del 2015 era scaturito dalla decisione di Heard e Depp di portare i loro due cani in Australia durante le riprese di Pirati dei Caraibi. La coppia non aveva tenuto conto delle regole ferree australiane che, al fine di evitare che delle malattie si propaghino sul territorio, prevedono che ogni animale introdotto in Australia deve essere dichiarato e poi sottoposto a un periodo di quarantena della durata di almeno dieci giorni. Il ministro dell'Agricoltura Barnaby Jones era stato molto chiaro, facendo avere una nota a Johnny Depp e Amber Heard, nella quale dava loro 72 ore per riportare i due cuccioli in California. Queste le sue parole:

"Solo perché è Johnny Depp non significa che sia esonerato dal rispetto delle leggi australiane. Il processo per far entrare gli animali è semplice: si ottiene un permesso, li si porta in quarantena e poi sono liberi. Se si inizia a fare eccezioni per le stelle del cinema, anche fossero gli uomini più sexy al mondo, allora perché non dovremmo chiudere un occhio per tutti?"Infine, ha spiegato che se Johnny Depp non dovesse attenersi alle disposizioni date, le autorità praticheranno l'eutanasia sui due cani.

Solo 1000 dollari di multa per Amber Heard

Dopo ore di botta e risposta, la questione si era chiusa con un la decisione del magistrato Margaret Callaghan (di un tribunale della Gold Coast, nel Queensland) di convertire la severissima pena in una multa da mille dollari con la garanzia di non commettere altri reati in Australia nel mese successivo. Le accuse di importazione illegale di animali erano così cadute mentre la Heard si è dichiarata colpevole di aver falsificato i documenti di immigrazione, non avendo dichiarato la presenza dei cani a bordo dell'aereo privato. Un'accusa minore, che le ha permesso di evitare la prigione.