Alvaro Soler si è sposato con Melanie Kroll, le nozze segrete svelate solo un mese dopo Alvaro Soler si è sposato con Melanie Kroll, modella tedesca e istruttrice di fitness. Le nozze sono state celebrate lo scorso maggio, ma la notizia è emersa solo nelle scorse ore, quando la sposa ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcuni scatti del loro giorno speciale.

A cura di Elisabetta Murina

Ph. Katarina Fedora

Alvaro Soler si è sposato. Lo scorso maggio il cantante è convolato a nozze con Melanie Kroll, modella tedesca e istruttrice di fitness, ma la notizia è emersa solo nelle scorse ore, quando la sposa ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcuni scatti del loro giorno speciale. La coppia aveva ufficializzato il loro rapporto solo nell'estate del 2022, quando si erano mostranti per la prima volta insieme a un evento a Berlino.

Le nozze di Alvaro Soler con Melanie Kroll

Alvaro Soler e Melanie Kroll hanno voluto mantenere, almeno inizialmente, la riservatezza sulle loro nozze. A dimostrarlo il fatto che siano state celebrate lo scorso 23 maggio, ma rese note solo un mese dopo, il 28 giugno, quando la neo sposa ha pubblicato sul suo profilo social alcuni scatti del grande evento. I due sposi appaiono sorridenti e felici, inondati da petali bianchi e vestiti coordinati, in una location che non è stata rivelata. In una storia Instagram della modella, poi, un romantico scatto del bacio con la frase: "Sì, lo vogliamo". Pare che all'evento fosse presente anche Nico Santos, collega di Soler, che ha commentato: "Ed è stato magico!".

L'amore tra Melanie Kroll e Alvaro Soler

La storia d'amore tra Alvaro Soler e Melanie Kroll è iniziata la scorsa estate, quando i due si erano mostrati per la prima volta insieme a un evento a Berlino. Modella e istruttrice di fitness, la compagna del cantante ha 25 anni ed è nata e cresciuta in Germania. Un paese caro anche a Soler, nato a Barcellona ma da padre tedesco. Prima di conoscere l'attuale moglie, Soler è stato fidanzato a lungo con Sofia Ellar. Con la ragazza, nel 2019 si era parlato anche di nozze, poi rimandate per via della pandemia e mai più riprogrammate, fino alla rottura annunciata nell'aprile del 2021.