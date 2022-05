Alfonso Signorini sul comportamento di Manuel Bortuzzo: “Bisogna saper gestire la fama” “Tra la ragazzi ci si lascia, peggio la frecciata alla Venier”: Alfonso Signorini ha risposto ad una lettrice di Chi Magazine che parla del comportamento di Manuel Bortuzzo adottato dopo la rottura con Lulù.

A cura di Gaia Martino

La storia tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié è giunta al capolinea dopo la fine del Grande Fratello VIP e ancora oggi è uno degli argomenti di gossip più chiacchierati. Entrambi ne hanno parlato in tv, spiegando i motivi e le dinamiche di una relazione – finita con un comunicato stampa – che fa soffrire ancora oggi la principessa. A far parlare anche l'assenza – improvvisa – di Manuel in una delle passate puntate di Domenica In. Doveva prender parte allo show di Mara Venier ma quest'ultima – stando a quanto rivelato da DavideMaggio.it – avrebbe deciso all'ultimo di far saltare l'intervista. La conseguente frecciatina dell'ex gieffino alla conduttrice di Rai Uno ha fatto storcere il naso ad una lettrice di Chi Magazine che ha indirizzato una lettera al direttore Alfonso Signorini. Quest'ultimo si è espresso sulla questione.

La lettera contro Manuel e Franco Bortuzzo

Alfonso Signorini ha risposto alla lettera di una lettrice sul settimanale Chi che gli ha parlato di Manuel Bortuzzo e della frecciatina fatta a Mara Venier. "Manuel è solo un ragazzo giunto alla ribalta improvvisamente" – scrive la fan del settimana diretto da Alfonso Signorini – "Tra ragazzi ci si prende e ci si lascia. A mio avviso è peggio la frecciata alla Venier, una signora della tv. Colpevole di aver cancellato dalla sua trasmissione l'ospitata del ragazzo con l'onnipresente padre. Padre che trasferendosi a Roma con Manuel ha lasciato in Veneto un lavoro di venditore d'auto e la famiglia. Manuel e il padre sono famosi, richiesti e come tali rilasciano interviste, giudizi e comunicati stampa". Infine ha concluso: "Spero che ai Bortuzzo vada sempre tutto per il meglio ma voglio anche augurarmi che – non sia mai le luci della ribalta dovessero spegnersi – trovino una giusta collocazione, il senso della misura e una vita serena in famiglia".

La risposta di Alfonso Signorini

A queste parole Alfonso Signorini, che conosce bene Manuel Bortuzzo, ex concorrente del Grande Fratello VIP, ha replicato in maniera molto diplomatica sostenendo che bisogna saper gestire il successo ma che al giovane nuotatore ed a suo padre Franco il buon senso non manca.