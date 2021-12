Alex Belli abbraccia Simone Bonaccorsi che lo prende in giro: “Lo sai che Delia è la mia donna?” Alex Belli riabbraccia Simone Bonaccorsi, il ragazzo con cui Delia Duran era stata paparazzata la prima volta che, infatti, lo prende in giro dicendo: “Lo sai che lei è la mia donna?”

A cura di Ilaria Costabile

In tre mesi di Grande Fratello Vip tanti sono i colpi di scena che avrebbero dovuto movimentare la storia d'amore tra Delia Duran e Alex Belli, uno di questi aveva come protagonista anche Simone Bonaccorsi, modello ed ex volto di Temptation Island, peccato che per l'attore sia da sempre un amico. Ed è proprio lui che nel pomeriggio bussa alla porta dell'ex gieffino che lo accoglie a braccia aperte, ricordando e ridendo insieme del momento vissuto durante il reality.

Alex Belli e Simone Bonaccorsi scherzano sulle foto con Delia

Due bussate potenti al campanello ed ecco apparire fuori la porta della bellissima casa milanese di Alex Belli, un sorridente e palestrato Simone Bonaccorsi che subito abbraccia l'attore ridendo e scambiandosi sonore pacche sulle spalle, come mostrano le stories caricate sul profilo dell'ex divo di Centovetrine. Il modello, ancora stretto nell'abbraccio dell'amico, indicando Delia che li guarda alle loro spalle, dice: "Oh ma lo sai che lei è la mia donna?", scoppiando in una fragorosa risata con Belli che dal canto suo risponde dicendo: "Maledetto, meno male che ti conosco guarda, altrimenti". Insomma i due amici ritrovati si fanno beffe di quanto è stato mostrato al Grande Fratello, dove l'ex volto di Temptation rischiava per essere tacciato come "amico traditore" che, approfittando dell'assenza seduceva la compagna del suo sodale, cosa che in realtà non è mai accaduta.

Gli scatti mostrati al GF ad Alex Belli

La foto che Alfonso Signorini aveva mostrato durante la puntata vedeva Delia e Simone intenti ad scambiarsi sguardi languidi, piuttosto da vicino. Alex, però, non si è scomposto più di tanto alla vista delle foto, dichiarando che conosceva perfettamente il soggetto inquadrato e confermando che si trattasse di un ragazzo con cui è solito collaborare anche per lavoro. Un gossip smontato sul nascere e che doveva solleticare la gelosia del gieffino lontano dalla sua metà, ma sempre più vicino a Soleil all'interno della casa.