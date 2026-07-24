Alessia Pascarella accusata di avere colpito 3 ragazze con un drink: “Bagnate per sbaglio, lo avevo tirato a Lino”

Fanpage.it ha contattato Alessia Pascarella dopo l’accusa, comparsa su Instagram, di avere colpito con un drink alcune ragazze in discoteca durante una lite con il fidanzato Lino Giuliano. “Le ho bagnate per sbaglio, nessuna aggressione”, precisa però l’ex protagonista di Temptation Island.

A distanza di due anni dalla loro partecipazione a Temptation Island, il rapporto tra Alessia Pascarella e Lino Giuliano è tornato a far discutere. Poche settimane fa, il giovane aveva accusato pubblicamente la sua ex di averlo aggredito. "Non posso più accettare minacce e comportamenti violenti", aveva scritto, mostrando la foto di una presunta ferita al braccio. Una versione dei fatti che era stata categoricamente smentita dalla donna, secondo la quale quel racconto sarebbe stato soltanto frutto della fantasia dell'ex compagno.

A distanza di qualche settimana, Alessia è finita nuovamente al centro delle polemiche, questa volta per un episodio avvenuto in discoteca. "Sabato hai buttato il drink addosso a tre persone che erano estranee a tutto quello che stava succedendo tra te e Lino, che suppongo sia andato a ballare di nascosto. Imparate a essere civili", si legge nel commento pubblicato sotto uno dei video postati sul suo profilo TikTok. Un'accusa cui Alessia ha replicato con una domanda. "Sei una di quelle?", ha chiesto, senza smentire l’accaduto.

Fanpage.it ha quindi contattato Pascarella per chiederle la sua versione dei fatti e verificare se le accuse corrispondessero al vero. L'ex protagonista del reality, però, ha preferito non entrare nei dettagli. "Non mi va di parlarne perché si tratta di fatti di coppia nei quali non voglio entrare, ma non c'è stata alcuna aggressione", ha dichiarato quando l'abbiamo raggiunta telefonicamente, "Ho lanciato il drink a Lino e, per sbaglio, ho bagnato delle ragazze che erano lì. Ma loro non c'entravano niente, era una cosa mia con Lino".

Il rapporto tra i due, dunque, sembrerebbe essere ancora lontano dall'essersi rasserenato. Benché siano tornati insieme più volte, a fasi alterne, dalla fine della loro partecipazione al docu-reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, Lino e Alessia non sarebbero ancora riusciti a trovare un equilibrio, tra continui scossoni e accuse reciproche.