Alessia Fabiani svela l’identità del suo compagno: “Ho voluto tenerlo segreto negli anni, ne sono innamorata”

Con un post pubblicato su Instagram, Alessia Fabiani ha finalmente svelato l'identità dell'uomo che le sta accanto da diversi anni. Si chiama Dario Berrettini e lavora come maestro nazionale di tennis. La dedica sui social: "Ne sono innamorata, merita che io lo urli".

L'annuncio social sulla relazione con Dario Berrettini

Sono diversi gli scatti che Alessia Fabiani, showgirl ed ex concorrente de L'Isola dei Famosi, ha pubblicato in compagnia di Dario Berrettini, l'uomo che le sta accanto da diversi anni ma che ha sempre voluto tenere nascosto per preservare la riservatezza della loro relazione. A corredo delle foto, un messaggio sentito: "È lui l’ uomo che mi ha salvato, accompagnato, sorretto in questi anni in cui ho voluto tenerlo nascosto, segreto, tutto mio. Ora è arrivato il momento di svelarlo a tutti perché ne sono ancora innamorata. E merita che io lo urli perché è l‘ unico che non mi ha mai chiesto di farlo".

Lontano dal mondo dello spettacolo, Dario Berrettini lavora come maestro nazionale di tennis, come si legge nella bio del suo profilo Instagram. Sul social è seguito da poco meno di 800 follwers e ama condividere scatti di vita quotidiana, dalla passione per la sua squadra del cuore, la Roma, ai viaggi in compagnia della stessa showgirl, che in realtà condivideva già anni fa, in gran segreto e lontano dai clamori.

Il racconto della sua storia d'amore a L'Isola dei Famosi

In realtà, Alessia Fabiani aveva già parlato del suo compagno durante il percorso a L'Isola dei Famosi, senza però mai far riferimento esplicito alla sua identità. In particolare, dopo un momento in cui si era avvicinata a Dino Giarrusso, l'ex naufraga aveva specificato che tra lei e il giornalista ci fosse solo una bella amicizia, perché in realtà il suo cuore era già impegnato. Adesso abbiamo finalmente capito a chi si riferiva.