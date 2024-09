Adriano Galliani sposa Helga Costa, terzo matrimonio per il dirigente con Gigi Marzullo testimone

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

Nuove nozze per Adriano Galliani. Lo storico dirigente sportivo e senatore si sposerà per la terza volta, all'età di 80 anni, festeggiando il matrimonio con Helga Costa il 10 settembre. Tanti gli invitati al ricevimento, come spiega l'Adnkronos, da Flavio Briatore a Massimiliano Allegri e Marcello Dell'Utri. La cerimonia in municipio sarà celebrata alle 16 dal sindaco di Monza Paolo Pilotto del Pd, davanti ai testimoni Cristina Rossello, senatrice di Forza Italia e celebre avvocato milanese, e Gigi Marzullo, di cui era stato testimone di nozze insieme a Sabrina Ferilli nel 2018.

Il terzo matrimonio per Adriano Galliani

Si tratta del terzo matrimonio per il senatore di Forza Italia, nonché braccio destro di Silvio Berlusconi, con il quale ha lavorato fianco a fianco un'intera vita, divenendo anche amministratore delegato del Milan, la squadra che il Cavaliere aveva profondamente amato. I primi due matrimoni di Galliani, sono stati con Daniela Rosati, ex presentatrice Mediaset, con la quale è stato legato dal 1989 al 1999, e che lo ha reso padre di tre figli Micol, Gianluca e Fabrizio. Nel 2004, poi, sposa Malika El Hazzazi, modella di origine marocchina, dopodiché ha avuto una relazione, anche piuttosto importante, con la giornalista di Rai2 Manuela Moreno. Sulla moglie Helga, sua compagna da 13 anni, in un'intervista di qualche tempo fa Galliani ha dichiarato:

Helga è stata fantastica perché io ho avuto un po’ di casini nella vita. Un po’ di famiglie allargate e lei è straordinaria, mi è stata vicino con un’intensità. Ma soprattutto è diventata un punto di riferimento per la mia famiglia, i miei figli, soprattutto mia figlia.

Oltre alla notorietà raggiunta negli anni al Milan e per l'amicizia con Silvio Berlusconi, Galliani lo scorso ottobre è stato eletto senatore, proprio grazie ai voti conquistati nel collegio di Monza, battendo il radicale Marco Cappato, candidato del centrosinistra.

Adriano Galliani e Gigi Marzullo, testimoni di nozze reciproci

Chi Helga Costa, la moglie di Adriano Galliani

La sposa è Elza Helga Cordeiro Costa, spagnola di origini brasiliane, 57 anni, che è la sua compagna dal 2011. Dopo 13 anni di amore, quindi, i due hanno finalmente deciso di sposarsi e la notizia è diventata pubblica, dopo che nelle ultime settimane era stato mantenuto il più stretto riserbo sulla vicenda.